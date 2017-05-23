Волинянин до смерті побив дружину

Судитимуть мешканця села Кримне Старовижівського району, який жорстоко побив свою дружину та закрив її у коморі, де вона і померла.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Вночі 24 квітня нетверезий 31-річний чоловік під час сварки з 31-річною жінкою жорстоко побив останню, а потім силою замкнув у коморі, де вона і померла.Зловмисника обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень,передбачених ч.2 ст. 121 та ч.3 ст. 146 КК України, й невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.