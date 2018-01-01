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Бондар вивчав досвід австрійців у боротьбі з короїдом

Бондар вивчав досвід австрійців у боротьбі з короїдом
Українська делегація під керівництвом заступника голови Держагентства лісових ресурсів Володимира Бондаря перебуває в Австрії для обміну досвідом та налагодження співпраці у галузі лісового господарства.

Зокрема відбулася зустріч та обговорення низки питань у Лісовому дослідницькому центрі щодо адаптації лісового господарства до змін клімату, - повідомляє прес-служба Держлісагентства.

Австрійські дослідники мають детальну інформацію щодо як позитивних, так і негативних наслідків змін клімату. Наприклад, за їхніми даними, ялина зараз має кращий приріст, однак за наступні 30 років ця порода дерев, основна для Австрії, може зникнути.

Також Бондар та директор австрійського Лісового дослідницького центру Пітер Майер обговорили питання щодо підготовки національної звітності по Рамковій конвенції ООН зі змін клімату. Австрійські лісівники звертають увагу на те, що у найближчій перспективі матимемо великі проблеми зі станом лісового господарства внаслідок погіршення стану лісів та короїдного всихання.

Бондар, у свою чергу, також зазначив, що проблема поширення короїдів та масового всихання лісів дуже актуальна для України.

«Дуже добре, що австрійські науковці та лісівники порушують питання «біологічної пожежі» на глобальному рівні. Ми повністю їх підтримаємо задля спільної боротьби зі шкідниками лісу. Сподіваюся, що рішення, які будуть прийняті в подальшому, сприятимуть адаптації українського законодавства до більш швидкого реагування на зміну клімату. І як наслідок — до швидких та ефективних дій у боротьбі з короїдом та всиханням», – підкреслив Володимир Бондар.

Окрім того, під час зустрічі австрійська сторона презентувала особливості комунікації з громадськістю та досягнення роботи Лісового діалогу. Вони домоглись за участю більш ніж 85 організацій та відомств узгодити стратегію та план дій на період після 2020 року.

Також українські та австрійські лісівники обговорили питання організації подальшої співпраці. Визначили тематику проведення тренінгів та семінарів в Україні для поширення досвіду Австрії у запобіганні наслідків зміни клімату, комунікації з громадськістю.

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Теги: ліс, екологія
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