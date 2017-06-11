Ми не перевіряємо, підприємець на лікуванні чи на Мальдівах, - Сиротинська про знесення кіосків

Виконком Луцькради погодив знесення кіоску з квітами на вулиці Львівській, 61.Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.«Коли люди починають будуватися, то міська влада хіба цього не бачить? Виходить, кожен може поставити кіоск. Коли ми говоримо про Європу, то там ніхто б не подумав просто так це зробити», - сказав член виконкомуНатомість директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що підприємець не продовжив спеціальні документи на розміщення і його попереджали про знесення кіоску.«Ми не перевіряємо, чи підприємці на лікуванні, чи на Мальдівах. У нас немає таких повноважень. А в підприємців є час, аби підготувати відповідні документи», - сказала вона.«Узяти і знести кіоск – дуже просто. Потрібно поцікавитися, чому там не продовжили договір оренди», - наголосив Муковоз.Секретар міськради Григорій Пустовіт зауважив, що підприємця півроку переконували оформити документи, але він не відреагував.«Будемо засівати газони», - додав Пустовіт.