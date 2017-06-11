вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ми не перевіряємо, підприємець на лікуванні чи на Мальдівах, - Сиротинська про знесення кіосків

Ми не перевіряємо, підприємець на лікуванні чи на Мальдівах, - Сиротинська про знесення кіосків
Виконком Луцькради погодив знесення кіоску з квітами на вулиці Львівській, 61.

Про це йшлося у середу, 20 червня, під час виконкому Луцькради.

«Коли люди починають будуватися, то міська влада хіба цього не бачить? Виходить, кожен може поставити кіоск. Коли ми говоримо про Європу, то там ніхто б не подумав просто так це зробити», - сказав член виконкому Ігор Муковоз.

Натомість директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що підприємець не продовжив спеціальні документи на розміщення і його попереджали про знесення кіоску.

«Ми не перевіряємо, чи підприємці на лікуванні, чи на Мальдівах. У нас немає таких повноважень. А в підприємців є час, аби підготувати відповідні документи», - сказала вона.

«Узяти і знести кіоск – дуже просто. Потрібно поцікавитися, чому там не продовжили договір оренди», - наголосив Муковоз.

Секретар міськради Григорій Пустовіт зауважив, що підприємця півроку переконували оформити документи, але він не відреагував.

«Будемо засівати газони», - додав Пустовіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кіоск, знесення, Луцьк, муніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
«Обійняти вони можуть лише холодні надмогильні плити», – вдова атовця з Волині у День батька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Харкові міськраду закидали димовими шашками. ФОТО
Сьогодні, 11:58
Ми не перевіряємо, підприємець на лікуванні чи на Мальдівах, - Сиротинська про знесення кіосків
Сьогодні, 11:36
Допоможіть бабусі: небайдужі волиняни збирають кошти для пенсіонерки
Сьогодні, 11:14
У Луцьку немає перевізників на 5 маршрутах
Сьогодні, 10:51
У Луцьку чотирьом атовцям куплять житло на умовах співфінансування
Сьогодні, 10:39
Схожі новини
З дороги не видно: в Луцьку знайшли підпільний кіоск З дороги не видно: в Луцьку знайшли підпільний кіоск
11 червень, 2017, 02:27
У Луцьку виявили кіоск, де продавали сурогат У Луцьку виявили кіоск, де продавали сурогат
07 листопад, 2016, 12:23
Ляпас муніципалам: луцький суд визнав незаконним демонтаж кіоску. ДОКУМЕНТ Ляпас муніципалам: луцький суд визнав незаконним демонтаж кіоску. ДОКУМЕНТ
27 жовтень, 2016, 15:44
Билась і кусалась: муніципали розповіли, як «накривали» точку продажу сурогату Билась і кусалась: муніципали розповіли, як «накривали» точку продажу сурогату
17 червень, 01:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Харкові міськраду закидали димовими шашками. ФОТО
Сьогодні, 11:58
 0
Ми не перевіряємо, підприємець на лікуванні чи на Мальдівах, - Сиротинська про знесення кіосків
Сьогодні, 11:36
 0
Допоможіть бабусі: небайдужі волиняни збирають кошти для пенсіонерки
Сьогодні, 11:14
 0
У Луцьку немає перевізників на 5 маршрутах
Сьогодні, 10:51
 0
У Луцьку чотирьом атовцям куплять житло на умовах співфінансування
Сьогодні, 10:39
 0
Медіа
відео
1/8