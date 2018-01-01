Де на Волині та у Луцьку не буде світла 21 червня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Шистів: вул. Лугова



Іваничівський район



1. 9:30-17:00

с.Мишів вул.Садова, 8Березня2 , Колгоспна 29-59, Зелена 18,територія колгоспу

2. 9:00-16:30

с.Біличі; Грибовиця (вул.Шкільна 82-101); Заболотці вул.Гагаріна, Хутір Луговий



Камінь-Каширський район



1. 09:30 – 17:00

ФАП, ССТ Сошично (магазин), Будинок культури, Церква. с.Запруддя, вул.. Яблунева, вул. Л.Українки, вул.. Шкільна.

2. 10:00 – 16:00 .Сільська рада, ПП Лещинська М.А., с.Піщане, вул.Центральна, вул. Л.Українки



Локачинський район



1 ПЛ-10 кВ Л-51-07 10:30-17:00

смт.Локачі : магазини (Шуклін, Свистун,Стуга, Попко, Шостак, Гальчун, Хвалеба, АВС, Нова), ПТУ, відділ освіти, буд.культури, райспоживспілка, Інкубатор (Остапчук), будинок побуту, млин,хлібзавод, філія Локачинського РЕМ. смт.Локачі вул.1-го Травня, Набережна, Луцька, Степова, Підзамче, Вербова, Грушевського





Луцький район



1. 10:00-17:00

СГПП «Несвіч» - їдальня, магазин

Полонківське СП – магазин

ТзОВ «Рибгосп» - дільниця c. Несвіч вул. Центральна, Закостілля, Рибхозна

2. КТП-212 09:00-17:00 с. Милуші вул. Л.Українки, Хутірська, Хмельова

3. КТП-81 09:00-17:00 с. Милуші вул. Тарасова, Хутірська, Л.Українки, Гагаріна

4. КТП-46 10:00-16:00 ФОП Кревський В.А. - корівник с. Садів вул. Набережна, Грушевського, Л.Українки



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

Поч.школа с.Самійличі

Стол.шк.Самійличі

Медпункт с.Самійличі

2. 9:00-18:00

Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор Митрофанович ФОП Пилиповець Ігор Купріянович с.Світязь вул.Жовтнева

3. 9:00-18:00

ДП "Волинський -експертно -технічний центр"

с.Світязь вул.Миру Вересова



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с. Гірки вул. Люботинь

2. 10:00-17:00

смт. Любешів вул. Незалежності (частково), вул. Островського



Маневицький район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-35 10:00-17:00 ФОП Шилак О.О. (ларьок), Молитовний будинок. с. Прилісне

2 ПЛ-10 кВ, Л-45-02 і

Л-45-03 для ремонту МВ-10 10:00-17:00 КТП-91, с. Н. Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).

КТП-92, с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок, будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.

КТП-93 - Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).

КТП-94 - ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.

КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).

КТП-96, с. Хряськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп".

КТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).

КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон).

КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа).

КТП-100 - Громада ЄХБ с.Козлиничі, Свято-Вознесенська церква с.Козлиничі.

КТП-291, с. Цміни – Церква.

КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).

КТП-326, с. Хряськ.

КТП-383, с. Цміни.

КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок.

КТП-487, с. Козлиничі.

КТП-84,с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).

КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.

КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).

КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).

КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).

КТП-414 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

ТНЕу, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус (Карпюк), страхова компанія, стоматолог (Шкірпан) м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 27-31

вул.Шахтарська, 2-4

вул.Св.Володимира, 32-38

вул.Кобзаря, 55, 57



Ратнівський район



1. 10:00-16:00

с.Датинь частково



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище в.К.Шолокадзе, Лермонтова, Кольцова.

2. 9:00-17:00 с.Носачевичі пилорама

3. 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.

с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.

с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.

с.Крижівка

с.Луків

с.Незвір

4 ПЛ-0,4 від КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул..Озерна, Шевченка.



Старовижівський район



1. 10:00-17:00 с.Нова Вижва.Брідки









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Шистів: вул. Лугова1. 9:30-17:00с.Мишів вул.Садова, 8Березня2 , Колгоспна 29-59, Зелена 18,територія колгоспу2. 9:00-16:30с.Біличі; Грибовиця (вул.Шкільна 82-101); Заболотці вул.Гагаріна, Хутір Луговий1. 09:30 – 17:00ФАП, ССТ Сошично (магазин), Будинок культури, Церква. с.Запруддя, вул.. Яблунева, вул. Л.Українки, вул.. Шкільна.2. 10:00 – 16:00 .Сільська рада, ПП Лещинська М.А., с.Піщане, вул.Центральна, вул. Л.Українки1 ПЛ-10 кВ Л-51-07 10:30-17:00смт.Локачі : магазини (Шуклін, Свистун,Стуга, Попко, Шостак, Гальчун, Хвалеба, АВС, Нова), ПТУ, відділ освіти, буд.культури, райспоживспілка, Інкубатор (Остапчук), будинок побуту, млин,хлібзавод, філія Локачинського РЕМ. смт.Локачі вул.1-го Травня, Набережна, Луцька, Степова, Підзамче, Вербова, Грушевського1. 10:00-17:00СГПП «Несвіч» - їдальня, магазинПолонківське СП – магазинТзОВ «Рибгосп» - дільниця c. Несвіч вул. Центральна, Закостілля, Рибхозна2. КТП-212 09:00-17:00 с. Милуші вул. Л.Українки, Хутірська, Хмельова3. КТП-81 09:00-17:00 с. Милуші вул. Тарасова, Хутірська, Л.Українки, Гагаріна4. КТП-46 10:00-16:00 ФОП Кревський В.А. - корівник с. Садів вул. Набережна, Грушевського, Л.Українки1. 9:00-17:00Поч.школа с.СамійличіСтол.шк.СамійличіМедпункт с.Самійличі2. 9:00-18:00Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор Митрофанович ФОП Пилиповець Ігор Купріянович с.Світязь вул.Жовтнева3. 9:00-18:00ДП "Волинський -експертно -технічний центр"с.Світязь вул.Миру Вересова1. 10:00-17:00с. Гірки вул. Люботинь2. 10:00-17:00смт. Любешів вул. Незалежності (частково), вул. Островського1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-35 10:00-17:00 ФОП Шилак О.О. (ларьок), Молитовний будинок. с. Прилісне2 ПЛ-10 кВ, Л-45-02 іЛ-45-03 для ремонту МВ-10 10:00-17:00 КТП-91, с. Н. Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).КТП-92, с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок, будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.КТП-93 - Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія).КТП-94 - ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).КТП-96, с. Хряськ - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп".КТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон).КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква села Козлиничі УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа).КТП-100 - Громада ЄХБ с.Козлиничі, Свято-Вознесенська церква с.Козлиничі.КТП-291, с. Цміни – Церква.КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).КТП-326, с. Хряськ.КТП-383, с. Цміни.КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок.КТП-487, с. Козлиничі.КТП-84,с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-414 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця.1. 09:00-17:00ТНЕу, перукарня «Красуня», кафе «Студент», нотаріус (Карпюк), страхова компанія, стоматолог (Шкірпан) м.Нововолинськб-р Шевченка, 27-31вул.Шахтарська, 2-4вул.Св.Володимира, 32-38вул.Кобзаря, 55, 571. 10:00-16:00с.Датинь частково1. 9:00-17:00м.Рожище в.К.Шолокадзе, Лермонтова, Кольцова.2. 9:00-17:00 с.Носачевичі пилорама3. 9:00-17:00 с.Крижівка клуб, магазин-бар, меблевий цех, молитовний будинок, ФАП, поштове відділення, магазин, школа, млин, пилорама.с.Луків бригада №1, церква, шкільна майстерня, башня, клуб, магазин, школа, АТС, контора с/р, ФАП, ППМ.с.Незвір ФАП, магазин, ГРП.с.Крижівкас.Луківс.Незвір4 ПЛ-0,4 від КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул..Озерна, Шевченка.1. 10:00-17:00 с.Нова Вижва.Брідки

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