На волинському озері поліція спіймала п’яного юнака з наркотиками
Сьогодні, 15:46
На Волині правоохоронці вилучили у неповнолітнього марихуану
Про це інформує Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.
Так, на березі озера в селі Соловичі Турійського райну виявили та вилучили у 17-річного неповнолітнього марихуану. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.
«Під час оформлення адміністративних матеріалів при поверхневому огляді у 17-річного жителя Львівської області правоохоронці виявили паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зовні схожою на марихуану», – розповів заступник начальника Турійського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк.
Вилучене направили на дослідження до Волинського експертно-криміналістичного центру МВС України.
Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Неповнолітньому загрожує покарання, зокрема до трьох років позбавлення волі.
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Про це інформує Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.
Так, на березі озера в селі Соловичі Турійського райну виявили та вилучили у 17-річного неповнолітнього марихуану. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.
«Під час оформлення адміністративних матеріалів при поверхневому огляді у 17-річного жителя Львівської області правоохоронці виявили паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зовні схожою на марихуану», – розповів заступник начальника Турійського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк.
Вилучене направили на дослідження до Волинського експертно-криміналістичного центру МВС України.
Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Неповнолітньому загрожує покарання, зокрема до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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