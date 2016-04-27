На волинському озері поліція спіймала п’яного юнака з наркотиками

На Волині правоохоронці вилучили у неповнолітнього марихуануПро це інформує Турійське відділення поліції Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.Так, на березі озера в селі Соловичі Турійського райну виявили та вилучили у 17-річного неповнолітнього марихуану. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.«Під час оформлення адміністративних матеріалів при поверхневому огляді у 17-річного жителя Львівської області правоохоронці виявили паперовий згорток із подрібненою речовиною рослинного походження зовні схожою на марихуану», – розповів заступник начальника Турійського відділення поліціїВилучене направили на дослідження до Волинського експертно-криміналістичного центру МВС України.Слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Неповнолітньому загрожує покарання, зокрема до трьох років позбавлення волі.