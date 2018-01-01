За місяць у місті на Волині 9 пар одружилось «за добу». ФОТО





Про це повідомили у місцевому відділі ДРАЦС, -



Нагадаємо, у Володимирі-Волинському, у квітні стартував пілотний проект Міністерства юстиції України «Шлюб за добу», який дає можливість зареєструвати шлюб швидко, без попередньої реєстрації та відвідувань відділу ДРАЦС.



Станом на 20 червня 2018 року послугами пілотного проекту у княжому місті скористались вже 9 пар. Серед тих, хто зареєстрував шлюб у місті були і громадяни Республіки Польща.



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