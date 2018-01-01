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За місяць у місті на Волині 9 пар одружилось «за добу». ФОТО

За місяць у місті на Волині 9 пар одружилось «за добу». ФОТО
У Володимирі-Волинському за один місяць 9 пар скористалося послугою "Шлюб за добу".

Про це повідомили у місцевому відділі ДРАЦС, - пише Район.Володимир-Волинський.

Нагадаємо, у Володимирі-Волинському, у квітні стартував пілотний проект Міністерства юстиції України «Шлюб за добу», який дає можливість зареєструвати шлюб швидко, без попередньої реєстрації та відвідувань відділу ДРАЦС.

Станом на 20 червня 2018 року послугами пілотного проекту у княжому місті скористались вже 9 пар. Серед тих, хто зареєстрував шлюб у місті були і громадяни Республіки Польща.
За місяць у місті на Волині 9 пар одружилось «за добу». ФОТО
За місяць у місті на Волині 9 пар одружилось «за добу». ФОТО
За місяць у місті на Волині 9 пар одружилось «за добу». ФОТО
За місяць у місті на Волині 9 пар одружилось «за добу». ФОТО
За місяць у місті на Волині 9 пар одружилось «за добу». ФОТО

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Теги: одруження, шлюб за добу, Володимир-Волинський, Волинь
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