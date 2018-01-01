У Луцьку двоє неповнолітніх викрали продукти з магазину
Сьогодні, 11:57
У Луцьку із магазину, що на вулиці Ковельській, зловмисники викрали товари майже на 500 гривень.
Інцидент трапився 21 червня в другій половині дня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Злодії викрали із прилавку магазина алкогольні напої та продукти харчування. Згодом правоохоронці встановили, що крадіжку скоїли 17-річний та 16-річна місцеві мешканці.
Вирішується питання щодо відкриття за фактом таємного викрадення чужого майна кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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Інцидент трапився 21 червня в другій половині дня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Злодії викрали із прилавку магазина алкогольні напої та продукти харчування. Згодом правоохоронці встановили, що крадіжку скоїли 17-річний та 16-річна місцеві мешканці.
Вирішується питання щодо відкриття за фактом таємного викрадення чужого майна кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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