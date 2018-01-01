У Луцьку двоє неповнолітніх викрали продукти з магазину





Інцидент трапився 21 червня в другій половині дня, - інформує ГУНП у Волинській області.



Злодії викрали із прилавку магазина алкогольні напої та продукти харчування. Згодом правоохоронці встановили, що крадіжку скоїли 17-річний та 16-річна місцеві мешканці.



Вирішується питання щодо відкриття за фактом таємного викрадення чужого майна кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку із магазину, що на вулиці Ковельській, зловмисники викрали товари майже на 500 гривень.Інцидент трапився 21 червня в другій половині дня, - інформує ГУНП у Волинській області.Злодії викрали із прилавку магазина алкогольні напої та продукти харчування. Згодом правоохоронці встановили, що крадіжку скоїли 17-річний та 16-річна місцеві мешканці.Вирішується питання щодо відкриття за фактом таємного викрадення чужого майна кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію