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У Луцьку двоє неповнолітніх викрали продукти з магазину

У Луцьку двоє неповнолітніх викрали продукти з магазину
У Луцьку із магазину, що на вулиці Ковельській, зловмисники викрали товари майже на 500 гривень.

Інцидент трапився 21 червня в другій половині дня, - інформує ГУНП у Волинській області.

Злодії викрали із прилавку магазина алкогольні напої та продукти харчування. Згодом правоохоронці встановили, що крадіжку скоїли 17-річний та 16-річна місцеві мешканці.

Вирішується питання щодо відкриття за фактом таємного викрадення чужого майна кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.





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Теги: крадіжка, товар, магазин
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