День молоді в Луцьку: програма заходів

В Україні завтра, 24 червня, відзначають День молоді.У Луцьку відповідно будуть проведені ряд заходів, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Молодіжний центр Волині за підтримки ПрАТ «ЛДБК» взяли на себе ініціативу влаштувати масштабне і грандіозне кольорове свято до Дня молоді.Зокрема 24 червня з 16:00 до 22:00 на Театральному майдані Луцька відбуватиметься чимало атракцій і дійств.Барвисті та кольорові враження зможуть отримати ті, хто прийде на холі-фест. До слова, придбати фарби можна буде власне на самому Театральному майдані, де і відбудеться батл кольорів.Окрім цього, музичну частину Дня молоді забезпечить гурт TheWestWindта учасники луцької GARAGE musical aternative school. Після живого концерту естафету переймуть кращі діджеї Луцька, які з 21:00 до 22:00 крутитимуть дискотеку в центрі міста.Танцювальні дійства для лучан демонструватимуть танцювальні школи «Diamond Stars» та «My Jump Dance». А ще буде святковий флешмоб, фаєр-шоу, поетичні читання, розіграш призів та багато іншого.