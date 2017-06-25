День молоді в Луцьку: програма заходів
Сьогодні, 14:02
В Україні завтра, 24 червня, відзначають День молоді.
У Луцьку відповідно будуть проведені ряд заходів, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Молодіжний центр Волині за підтримки ПрАТ «ЛДБК» взяли на себе ініціативу влаштувати масштабне і грандіозне кольорове свято до Дня молоді.
Зокрема 24 червня з 16:00 до 22:00 на Театральному майдані Луцька відбуватиметься чимало атракцій і дійств.
Барвисті та кольорові враження зможуть отримати ті, хто прийде на холі-фест. До слова, придбати фарби можна буде власне на самому Театральному майдані, де і відбудеться батл кольорів.
Окрім цього, музичну частину Дня молоді забезпечить гурт TheWestWindта учасники луцької GARAGE musical aternative school. Після живого концерту естафету переймуть кращі діджеї Луцька, які з 21:00 до 22:00 крутитимуть дискотеку в центрі міста.
Танцювальні дійства для лучан демонструватимуть танцювальні школи «Diamond Stars» та «My Jump Dance». А ще буде святковий флешмоб, фаєр-шоу, поетичні читання, розіграш призів та багато іншого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку відповідно будуть проведені ряд заходів, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Молодіжний центр Волині за підтримки ПрАТ «ЛДБК» взяли на себе ініціативу влаштувати масштабне і грандіозне кольорове свято до Дня молоді.
Зокрема 24 червня з 16:00 до 22:00 на Театральному майдані Луцька відбуватиметься чимало атракцій і дійств.
Барвисті та кольорові враження зможуть отримати ті, хто прийде на холі-фест. До слова, придбати фарби можна буде власне на самому Театральному майдані, де і відбудеться батл кольорів.
Окрім цього, музичну частину Дня молоді забезпечить гурт TheWestWindта учасники луцької GARAGE musical aternative school. Після живого концерту естафету переймуть кращі діджеї Луцька, які з 21:00 до 22:00 крутитимуть дискотеку в центрі міста.
Танцювальні дійства для лучан демонструватимуть танцювальні школи «Diamond Stars» та «My Jump Dance». А ще буде святковий флешмоб, фаєр-шоу, поетичні читання, розіграш призів та багато іншого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Місто засинає, а порушники прокидаються: у Луцьку зловили чоловіка, який скидав сміття з вантажівки
Сьогодні, 14:44
Волинян закликають замальовувати рекламу наркотиків на стовпах
Сьогодні, 14:23
День молоді в Луцьку: програма заходів
Сьогодні, 14:02
З'явилось відео із затримання наркоторговців на Волині
Сьогодні, 13:50
На Одещині психічно хворий чоловік кинув гранату у поліцейських
Сьогодні, 13:30