Патрульну поліцію Волині поповнили нові працівники. ФОТО





Про це інформує Патрульна поліція Волинської області у



Так, 22 червня, вони склали присягу на вірність українському народові у Києві разом з іншими випускниками Академії патрульної поліції (це був другий випуск Академії, присягнули 76 поліцейських).



Після успішного завершення навчання хлопці повернулись на Волинь, за основним місцем несення служби.



«Навчання в Академії тривало 4 місяці, було насиченим і мегацікавим. Ми успішно пройшли всі етапи і тепер готові до несення служби», - розповів 24-річний Олесь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Четверо волинян приєднались до лав патрульної поліції.Про це інформує Патрульна поліція Волинської області у facebook Так, 22 червня, вони склали присягу на вірність українському народові у Києві разом з іншими випускниками Академії патрульної поліції (це був другий випуск Академії, присягнули 76 поліцейських).Після успішного завершення навчання хлопці повернулись на Волинь, за основним місцем несення служби.«Навчання в Академії тривало 4 місяці, було насиченим і мегацікавим. Ми успішно пройшли всі етапи і тепер готові до несення служби», - розповів 24-річний Олесь.

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