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Патрульну поліцію Волині поповнили нові працівники. ФОТО

Патрульну поліцію Волині поповнили нові працівники. ФОТО
Четверо волинян приєднались до лав патрульної поліції.

Про це інформує Патрульна поліція Волинської області у facebook.

Так, 22 червня, вони склали присягу на вірність українському народові у Києві разом з іншими випускниками Академії патрульної поліції (це був другий випуск Академії, присягнули 76 поліцейських).

Після успішного завершення навчання хлопці повернулись на Волинь, за основним місцем несення служби.

«Навчання в Академії тривало 4 місяці, було насиченим і мегацікавим. Ми успішно пройшли всі етапи і тепер готові до несення служби», - розповів 24-річний Олесь.
Патрульну поліцію Волині поповнили нові працівники. ФОТО
Патрульну поліцію Волині поповнили нові працівники. ФОТО
Патрульну поліцію Волині поповнили нові працівники. ФОТО

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Теги: патрульні, поліція, Волинь
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