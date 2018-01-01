Патрульну поліцію Волині поповнили нові працівники. ФОТО
Сьогодні, 15:01
Четверо волинян приєднались до лав патрульної поліції.
Про це інформує Патрульна поліція Волинської області у facebook.
Так, 22 червня, вони склали присягу на вірність українському народові у Києві разом з іншими випускниками Академії патрульної поліції (це був другий випуск Академії, присягнули 76 поліцейських).
Після успішного завершення навчання хлопці повернулись на Волинь, за основним місцем несення служби.
«Навчання в Академії тривало 4 місяці, було насиченим і мегацікавим. Ми успішно пройшли всі етапи і тепер готові до несення служби», - розповів 24-річний Олесь.
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Про це інформує Патрульна поліція Волинської області у facebook.
Так, 22 червня, вони склали присягу на вірність українському народові у Києві разом з іншими випускниками Академії патрульної поліції (це був другий випуск Академії, присягнули 76 поліцейських).
Після успішного завершення навчання хлопці повернулись на Волинь, за основним місцем несення служби.
«Навчання в Академії тривало 4 місяці, було насиченим і мегацікавим. Ми успішно пройшли всі етапи і тепер готові до несення служби», - розповів 24-річний Олесь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
В ПТУ на трактористів вчать довше...
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