Лучанка поцупила дорогу відеокамеру з хостелу
Сьогодні, 18:23
У Луцьку жінка з хостелу викрала відеокамеру вартістю в 15 тисяч гривень.
Інцидент трапився в одному з хостелів міста. Зловмисниця викрала відеокамеру «Sony» з приміщення закладу. Адміністратор звернувся з відповідною заявою до правоохоронців, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки, нею виявилася 35-річна жителька міста Луцьк.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі строком до трьох років.
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Інцидент трапився в одному з хостелів міста. Зловмисниця викрала відеокамеру «Sony» з приміщення закладу. Адміністратор звернувся з відповідною заявою до правоохоронців, - інформує ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки, нею виявилася 35-річна жителька міста Луцьк.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі строком до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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