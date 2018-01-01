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Лучанка поцупила дорогу відеокамеру з хостелу

Лучанка поцупила дорогу відеокамеру з хостелу
У Луцьку жінка з хостелу викрала відеокамеру вартістю в 15 тисяч гривень.

Інцидент трапився в одному з хостелів міста. Зловмисниця викрала відеокамеру «Sony» з приміщення закладу. Адміністратор звернувся з відповідною заявою до правоохоронців, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили особу, причетну до крадіжки, нею виявилася 35-річна жителька міста Луцьк.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі строком до трьох років.








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Теги: крадіжка, лучанка, хостел
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