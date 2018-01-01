Ніч у Луцькій тюрмі: «агенти НКВС» і «розстріл»

В обласному центрі Волині у ніч з 22 на 23 червня відбулась акція «Ніч у Луцькій тюрмі».Активна молодь, школярі та небайдужі лучани виявили бажання провести ніч у Луцькій тюрмі задля того, аби вшанувати пам’ять волинян, яких 1941 року розстріляли органи НКВС, - повідомили у Центрі національно-патріотичного виховання у місті Луцьку.Акція розпочалась із гутірки «Рускій мір» за участю істориката ієромонаха(Смілого). Модерував гутірку ієромонах(Франків). Годлевський розповів присутнім про локацію, у якій вони перебувають, вказав на ймовірні місця розстрілу в’язнів та поділився власним досвідом розкопок масових захоронень на подвір’ї Луцької тюрми. Окрім того, упродовж гутірки лектори обговорювали проблему «руского міра» й ті радянські міфи, які побутують і донині.Після змістовної розмови відбулась Божественна Літургія, яку провели священики УПЦ КП.Згодом розпочалась історична реконструкція подій 22-23 червня 1941 року. Протягом усієї ночі учасники акції перебували в одній з камер Луцької тюрми під жорстким наглядом «агентів НКВС», у яких перевтілились активісти НСОУ «ПЛАСТ».Вони періодично викликали «ув’язнених» на допити та змушували їх зізнатися в антирадянських злочинах. Проте, учасники акції зберігали дух нескореності: не визнавали своєї вини на допитах, писали листи рідним, співали повстанські пісні, читали спогади в’язнів Луцької тюрми та планували повстання.На світанку усіх «ув’язнених» вивели на подвір’я тюрми та оголосили їм вирок: «розстріл». Після цього учасники акції «Ніч у Луцькій тюрмі» виконали гімн України.«Про такі трагічні події важко говорити – їх треба відчути. Саме тому я вирішив провести ніч у Луцькій тюрмі. Дякую організаторам за таку можливість», – зазначив учасник заходу