Ніч у Луцькій тюрмі: «агенти НКВС» і «розстріл»
Сьогодні, 22:45
В обласному центрі Волині у ніч з 22 на 23 червня відбулась акція «Ніч у Луцькій тюрмі».
Активна молодь, школярі та небайдужі лучани виявили бажання провести ніч у Луцькій тюрмі задля того, аби вшанувати пам’ять волинян, яких 1941 року розстріляли органи НКВС, - повідомили у Центрі національно-патріотичного виховання у місті Луцьку.
Акція розпочалась із гутірки «Рускій мір» за участю історика Сергія Годлевського та ієромонаха Никодима (Смілого). Модерував гутірку ієромонах Димитрій (Франків). Годлевський розповів присутнім про локацію, у якій вони перебувають, вказав на ймовірні місця розстрілу в’язнів та поділився власним досвідом розкопок масових захоронень на подвір’ї Луцької тюрми. Окрім того, упродовж гутірки лектори обговорювали проблему «руского міра» й ті радянські міфи, які побутують і донині.
Після змістовної розмови відбулась Божественна Літургія, яку провели священики УПЦ КП.
Згодом розпочалась історична реконструкція подій 22-23 червня 1941 року. Протягом усієї ночі учасники акції перебували в одній з камер Луцької тюрми під жорстким наглядом «агентів НКВС», у яких перевтілились активісти НСОУ «ПЛАСТ».
Вони періодично викликали «ув’язнених» на допити та змушували їх зізнатися в антирадянських злочинах. Проте, учасники акції зберігали дух нескореності: не визнавали своєї вини на допитах, писали листи рідним, співали повстанські пісні, читали спогади в’язнів Луцької тюрми та планували повстання.
На світанку усіх «ув’язнених» вивели на подвір’я тюрми та оголосили їм вирок: «розстріл». Після цього учасники акції «Ніч у Луцькій тюрмі» виконали гімн України.
«Про такі трагічні події важко говорити – їх треба відчути. Саме тому я вирішив провести ніч у Луцькій тюрмі. Дякую організаторам за таку можливість», – зазначив учасник заходу Юрій.
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Активна молодь, школярі та небайдужі лучани виявили бажання провести ніч у Луцькій тюрмі задля того, аби вшанувати пам’ять волинян, яких 1941 року розстріляли органи НКВС, - повідомили у Центрі національно-патріотичного виховання у місті Луцьку.
Акція розпочалась із гутірки «Рускій мір» за участю історика Сергія Годлевського та ієромонаха Никодима (Смілого). Модерував гутірку ієромонах Димитрій (Франків). Годлевський розповів присутнім про локацію, у якій вони перебувають, вказав на ймовірні місця розстрілу в’язнів та поділився власним досвідом розкопок масових захоронень на подвір’ї Луцької тюрми. Окрім того, упродовж гутірки лектори обговорювали проблему «руского міра» й ті радянські міфи, які побутують і донині.
Після змістовної розмови відбулась Божественна Літургія, яку провели священики УПЦ КП.
Згодом розпочалась історична реконструкція подій 22-23 червня 1941 року. Протягом усієї ночі учасники акції перебували в одній з камер Луцької тюрми під жорстким наглядом «агентів НКВС», у яких перевтілились активісти НСОУ «ПЛАСТ».
Вони періодично викликали «ув’язнених» на допити та змушували їх зізнатися в антирадянських злочинах. Проте, учасники акції зберігали дух нескореності: не визнавали своєї вини на допитах, писали листи рідним, співали повстанські пісні, читали спогади в’язнів Луцької тюрми та планували повстання.
На світанку усіх «ув’язнених» вивели на подвір’я тюрми та оголосили їм вирок: «розстріл». Після цього учасники акції «Ніч у Луцькій тюрмі» виконали гімн України.
«Про такі трагічні події важко говорити – їх треба відчути. Саме тому я вирішив провести ніч у Луцькій тюрмі. Дякую організаторам за таку можливість», – зазначив учасник заходу Юрій.
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