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Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки

Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки
У Луцьку поблизу РАЦСу на проспекті Соборності не розминулися автівки Toyota та Renault.

Аварія трапилася 24 червня.

Внаслідок зіткнення машини зазнали незначних механічних пошкоджень. На щастя, постраждалих у ході інциденту немає.

На місці пригоди працюють првоохоронці.
Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки
Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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