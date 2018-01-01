Біля луцького РАЦСу зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 17:17
У Луцьку поблизу РАЦСу на проспекті Соборності не розминулися автівки Toyota та Renault.
Аварія трапилася 24 червня.
Внаслідок зіткнення машини зазнали незначних механічних пошкоджень. На щастя, постраждалих у ході інциденту немає.
На місці пригоди працюють првоохоронці.
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Аварія трапилася 24 червня.
Внаслідок зіткнення машини зазнали незначних механічних пошкоджень. На щастя, постраждалих у ході інциденту немає.
На місці пригоди працюють првоохоронці.
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