Вальс та благословення від батьків: випускний у луцькій гімназії №4. ФОТО





Кілька десятків випускників, батьки та рідні зібрались у стінах облмуздрамтеатру у неділю, 24 червня, о 19:00. Насамперед із вітальним словом до випускників звернувся їхній другий батько – директор Олександр Мишковець, пише інтернет-видання



«Закінчилось дитинство, і далі – жорстоке самостійне життя. Завтра ви вже дорослі і маєте послухати всіх, почути і прийняти рішення, яку дорогу на все життя обрати, - зазначив Мишковець. - Тож знайдіть свою дорогу, і щоб вона була не тернистою. Знайдіть гідне місце у житті. Насамперед вступіть до омріяного вами університету, оволодійте улюбленою професією і при цьому завжди залишайтесь людиною. Ніколи не забувайте про тих, хто подарував життя і щодня піклується про вас. Будьте для них гордістю і надією, а згодом – міцною опорою. Не забувайте і вчителів, хто віддавав свої знання, виховував характер, плекав світле у ваших душах, сіяв зерно надії і любові. Будьте відважними і сильними».



Вчорашні школярі отримали свої атестати та похвальні грамоти з економіки, художньої та фізичної культури, інших предметів. Що цікаво, за отриманий атестат вони розписувались у спеціальному журналі.



Тим часом, директор школи при врученні кожному із випускників знайшов слова, які мовив «на вушко».



Справжній сюрприз приготували для заступниці директора Наталії Чернюгової. У неї нещодавно був день народження, тож директор від імені усієї школи привітав її з ювілеєм просто зі сцени.



Опісля вітали випускників їхні батьки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій гімназії №4 імені Модеста Левицького випускникам урочисто вручили атестати.Кілька десятків випускників, батьки та рідні зібрались у стінах облмуздрамтеатру у неділю, 24 червня, о 19:00. Насамперед із вітальним словом до випускників звернувся їхній другий батько – директор, пише інтернет-видання Волинь 24. «Закінчилось дитинство, і далі – жорстоке самостійне життя. Завтра ви вже дорослі і маєте послухати всіх, почути і прийняти рішення, яку дорогу на все життя обрати, - зазначив Мишковець. - Тож знайдіть свою дорогу, і щоб вона була не тернистою. Знайдіть гідне місце у житті. Насамперед вступіть до омріяного вами університету, оволодійте улюбленою професією і при цьому завжди залишайтесь людиною. Ніколи не забувайте про тих, хто подарував життя і щодня піклується про вас. Будьте для них гордістю і надією, а згодом – міцною опорою. Не забувайте і вчителів, хто віддавав свої знання, виховував характер, плекав світле у ваших душах, сіяв зерно надії і любові. Будьте відважними і сильними».Вчорашні школярі отримали свої атестати та похвальні грамоти з економіки, художньої та фізичної культури, інших предметів. Що цікаво, за отриманий атестат вони розписувались у спеціальному журналі.Тим часом, директор школи при врученні кожному із випускників знайшов слова, які мовив «на вушко».Справжній сюрприз приготували для заступниці директора Наталії Чернюгової. У неї нещодавно був день народження, тож директор від імені усієї школи привітав її з ювілеєм просто зі сцени.Опісля вітали випускників їхні батьки.

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