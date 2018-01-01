Вальс та благословення від батьків: випускний у луцькій гімназії №4. ФОТО
Сьогодні, 07:19
У луцькій гімназії №4 імені Модеста Левицького випускникам урочисто вручили атестати.
Кілька десятків випускників, батьки та рідні зібрались у стінах облмуздрамтеатру у неділю, 24 червня, о 19:00. Насамперед із вітальним словом до випускників звернувся їхній другий батько – директор Олександр Мишковець, пише інтернет-видання Волинь 24.
«Закінчилось дитинство, і далі – жорстоке самостійне життя. Завтра ви вже дорослі і маєте послухати всіх, почути і прийняти рішення, яку дорогу на все життя обрати, - зазначив Мишковець. - Тож знайдіть свою дорогу, і щоб вона була не тернистою. Знайдіть гідне місце у житті. Насамперед вступіть до омріяного вами університету, оволодійте улюбленою професією і при цьому завжди залишайтесь людиною. Ніколи не забувайте про тих, хто подарував життя і щодня піклується про вас. Будьте для них гордістю і надією, а згодом – міцною опорою. Не забувайте і вчителів, хто віддавав свої знання, виховував характер, плекав світле у ваших душах, сіяв зерно надії і любові. Будьте відважними і сильними».
Вчорашні школярі отримали свої атестати та похвальні грамоти з економіки, художньої та фізичної культури, інших предметів. Що цікаво, за отриманий атестат вони розписувались у спеціальному журналі.
Тим часом, директор школи при врученні кожному із випускників знайшов слова, які мовив «на вушко».
Справжній сюрприз приготували для заступниці директора Наталії Чернюгової. У неї нещодавно був день народження, тож директор від імені усієї школи привітав її з ювілеєм просто зі сцени.
Опісля вітали випускників їхні батьки.
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Кілька десятків випускників, батьки та рідні зібрались у стінах облмуздрамтеатру у неділю, 24 червня, о 19:00. Насамперед із вітальним словом до випускників звернувся їхній другий батько – директор Олександр Мишковець, пише інтернет-видання Волинь 24.
«Закінчилось дитинство, і далі – жорстоке самостійне життя. Завтра ви вже дорослі і маєте послухати всіх, почути і прийняти рішення, яку дорогу на все життя обрати, - зазначив Мишковець. - Тож знайдіть свою дорогу, і щоб вона була не тернистою. Знайдіть гідне місце у житті. Насамперед вступіть до омріяного вами університету, оволодійте улюбленою професією і при цьому завжди залишайтесь людиною. Ніколи не забувайте про тих, хто подарував життя і щодня піклується про вас. Будьте для них гордістю і надією, а згодом – міцною опорою. Не забувайте і вчителів, хто віддавав свої знання, виховував характер, плекав світле у ваших душах, сіяв зерно надії і любові. Будьте відважними і сильними».
Вчорашні школярі отримали свої атестати та похвальні грамоти з економіки, художньої та фізичної культури, інших предметів. Що цікаво, за отриманий атестат вони розписувались у спеціальному журналі.
Тим часом, директор школи при врученні кожному із випускників знайшов слова, які мовив «на вушко».
Справжній сюрприз приготували для заступниці директора Наталії Чернюгової. У неї нещодавно був день народження, тож директор від імені усієї школи привітав її з ювілеєм просто зі сцени.
Опісля вітали випускників їхні батьки.
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