На «Ягодині» у підприємця вилучили 23 тонни лісу

Волинські митники викрили київського підприємця, який протизаконно намагався експортувати лісоматеріали.Так, на митному посту "Ягодин" в транспортному засобі виявили товар, який не відповідав митній декларації. Тобто містилась не «клепка», а «пиломатеріали дубові» , - інформує Волинська митниця ДФС.Отже, київський підприємець намагався приховати від митного контролю товар, подавши на нього неправдиві відомості. Такі дії, згідно зі статтею 483 Митного Кодексу України, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару з його конфіскацією.Нині лісоматеріали з дуба вагою понад 23 т, об’ємом 21,9 м куб тимчасово вилучено на склад митниці до прийняття судом рішення по суті заведеної за протоколом про порушення митних правил адміністративної справи.