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Раптово погіршився стан онкохворого хлопчика з Волині

Раптово погіршився стан онкохворого хлопчика з Волині
Онкохворому хлопчику Роману Гальчику, який мав вилітати на лікування від раку у Стамбул, раптово стало гірше.

Про це у спільноті «Гальчик Рома - боротьба за життя» у соціальній мережі Facebook написала мама дитини Світлана Гальчик.

«Дорогі наші друзі, рідні, Ромі раптово стало погано, посилились головні болі, почалась рвота, прошу молитви посиленої, дуже прошу помолитись за нашого Романа. Ми мали вилітати завтра в Стамбул, все відміняємо, чекатимемо коли стан стабілізується», - йдеться у повідомленні.

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Теги: дитина, лікування, Волинь
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