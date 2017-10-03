Повідомили про стан потерпілих в аварії на трасі «Київ-Ковель»





Про це



Так, у лікарні перебувають 7 постраждалих.



"Двоє – у реанімації. Усі інші – у травматологічному відділенні", – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, через ДТП у Рівненській області



За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Медичне освідування показало, що затриманий 20-річний водій легковика, який допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням "Київ-Ковель", внаслідок чого маршрутка зіткнулася з вантажівкою, був тверезий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок ДТП, яка сталася на трасі Київ-Ковель , біля Сарн, у реанімації перебувають дві людини.Про це УНН повідомив головний лікар Сарненської центральної районної лікарні.Так, у лікарні перебувають 7 постраждалих."Двоє – у реанімації. Усі інші – у травматологічному відділенні", – йдеться в повідомленні.Нагадаємо, через ДТП у Рівненській області загинули чотири людини , ще сімох постраждалих госпіталізували.За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Медичне освідування показало, що затриманий 20-річний водій легковика, який допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням "Київ-Ковель", внаслідок чого маршрутка зіткнулася з вантажівкою, був тверезий.

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