Повідомили про стан потерпілих в аварії на трасі «Київ-Ковель»
Сьогодні, 12:03
Внаслідок ДТП, яка сталася на трасі Київ-Ковель, біля Сарн, у реанімації перебувають дві людини.
Про це УНН повідомив головний лікар Сарненської центральної районної лікарні.
Так, у лікарні перебувають 7 постраждалих.
"Двоє – у реанімації. Усі інші – у травматологічному відділенні", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через ДТП у Рівненській області загинули чотири людини, ще сімох постраждалих госпіталізували.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Медичне освідування показало, що затриманий 20-річний водій легковика, який допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням "Київ-Ковель", внаслідок чого маршрутка зіткнулася з вантажівкою, був тверезий.
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Про це УНН повідомив головний лікар Сарненської центральної районної лікарні.
Так, у лікарні перебувають 7 постраждалих.
"Двоє – у реанімації. Усі інші – у травматологічному відділенні", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через ДТП у Рівненській області загинули чотири людини, ще сімох постраждалих госпіталізували.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Медичне освідування показало, що затриманий 20-річний водій легковика, який допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням "Київ-Ковель", внаслідок чого маршрутка зіткнулася з вантажівкою, був тверезий.
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