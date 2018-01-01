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У Луцьку в п'яній бійці загинув чоловік

У Луцьку в п'яній бійці загинув чоловік
У Луцьку під час застілля місцевий житель побив 31-річного мешканця одного села Кульчин. Потерпілий помер.

Інцидент трапився уніч на 28 червня, - повідомили в прес-службі волинської поліції.

Під час застілля між 36-річним мешканцем обласного центру та 31-річним жителем села Кульчин виникла сварка під час якої лучанин завдав своєму знайомому тяжких тілесних ушкоджень.

Постраждалий чоловік помер.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Досудове розслідування триває.

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Теги: смерть, поліція, бійка
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