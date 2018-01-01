Волинянин обчистив автівку в Житомирі
Сьогодні, 15:47
33-річного жителя Луцька підозрюють у крадіжці з автомобіля жителя Житомира.
Викритого чоловіка перевіряють на причетність до інших подібних правопорушень у Житомирі, - пише Рупор Житомира.
27 червня розшуківці Житомирського відділу поліції затримали 33-річного волинянина за підозрою у причетності до крадіжки з автомобіля жителя обласного центру, що мала місце кілька днів тому.
У заяві до поліції житомирянин поскаржився на невідомого, який шляхом підбору ключа до автівки, припаркованої на одній з вулиць міста, викрав із салону гроші, банківські картки та інше майно.
Загальна сума збитку склала близько 8 тисяч гривень.
Викритий чоловік свою вину визнав. Нині у рамках розпочатого кримінального провадження за ч.1 ст.185 (Крадіжка) ККУ поліція перевіряє його на причетність до інших подібних злочинів на території Житомира.
За вчинене чоловікові може загрожувати покарання від штрафу і аж до ув’язнення на строк до 3 років.
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Викритого чоловіка перевіряють на причетність до інших подібних правопорушень у Житомирі, - пише Рупор Житомира.
27 червня розшуківці Житомирського відділу поліції затримали 33-річного волинянина за підозрою у причетності до крадіжки з автомобіля жителя обласного центру, що мала місце кілька днів тому.
У заяві до поліції житомирянин поскаржився на невідомого, який шляхом підбору ключа до автівки, припаркованої на одній з вулиць міста, викрав із салону гроші, банківські картки та інше майно.
Загальна сума збитку склала близько 8 тисяч гривень.
Викритий чоловік свою вину визнав. Нині у рамках розпочатого кримінального провадження за ч.1 ст.185 (Крадіжка) ККУ поліція перевіряє його на причетність до інших подібних злочинів на території Житомира.
За вчинене чоловікові може загрожувати покарання від штрафу і аж до ув’язнення на строк до 3 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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