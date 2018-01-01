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У Луцьку шукають свідків, які бачили, як обікрали авто

У Луцьку шукають свідків, які бачили, як обікрали авто
У Луцьку розшукують очевидців того, як у Центральному парку обікрали автівку.

Про це Марія Ульянич написала у групі "Теревені про Луцьк".

Жінка просить допомогти знайти свідків, які бачили, як "обчистили" автівку. Інцидент трапився вчора, 28 червня. Машина була припаркована поблизу церкви "Благодать", на алеї, яка веде із вулиці Глушець.

"Вибили скло, викрали документи. За достовірну інформацію винагороду гарантуємо", - йдеться у дописі.

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Теги: крадіжка, злочин, автомобіль
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