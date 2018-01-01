У Луцьку шукають свідків, які бачили, як обікрали авто
Сьогодні, 10:16
У Луцьку розшукують очевидців того, як у Центральному парку обікрали автівку.
Про це Марія Ульянич написала у групі "Теревені про Луцьк".
Жінка просить допомогти знайти свідків, які бачили, як "обчистили" автівку. Інцидент трапився вчора, 28 червня. Машина була припаркована поблизу церкви "Благодать", на алеї, яка веде із вулиці Глушець.
"Вибили скло, викрали документи. За достовірну інформацію винагороду гарантуємо", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Марія Ульянич написала у групі "Теревені про Луцьк".
Жінка просить допомогти знайти свідків, які бачили, як "обчистили" автівку. Інцидент трапився вчора, 28 червня. Машина була припаркована поблизу церкви "Благодать", на алеї, яка веде із вулиці Глушець.
"Вибили скло, викрали документи. За достовірну інформацію винагороду гарантуємо", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Лапін вітає з з Днем Конституції
Останні новини
Хотіла купити цукру: на Волині обікрали бабусю
Сьогодні, 11:24
На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 10:53
У Луцьку шукають свідків, які бачили, як обікрали авто
Сьогодні, 10:16
На Волині можуть з'явитися невеликі сироварні
Сьогодні, 09:46
Через спортивні змагання перекриють центр Луцька
Сьогодні, 09:13