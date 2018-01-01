Поліцейські спіймали лучанина, який поцупив велосипед
Сьогодні, 11:44
Співробітники Луцького районного відділення поліції оперативно розкрили крадіжку велосипеда мешканки села Несвіч Луцького району.
За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі відкрили кримінальне провадження, - іфнормує прес-служба волинських правоохоронців.
До поліцейських звернулася 37-річна жителька села Несвіч та повідомила, що у середу, 27 червня, залишила біля магазину велосипед. Коли повернулася, його уже на місці не було. Сума збитків становить 5 тисяч гривень.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння крадіжки 38-річного лучанина. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема до трьох років позбавлення волі.
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За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі відкрили кримінальне провадження, - іфнормує прес-служба волинських правоохоронців.
До поліцейських звернулася 37-річна жителька села Несвіч та повідомила, що у середу, 27 червня, залишила біля магазину велосипед. Коли повернулася, його уже на місці не було. Сума збитків становить 5 тисяч гривень.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння крадіжки 38-річного лучанина. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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