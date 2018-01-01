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Поліцейські спіймали лучанина, який поцупив велосипед

Поліцейські спіймали лучанина, який поцупив велосипед
Співробітники Луцького районного відділення поліції оперативно розкрили крадіжку велосипеда мешканки села Несвіч Луцького району.

За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі відкрили кримінальне провадження, - іфнормує прес-служба волинських правоохоронців.

До поліцейських звернулася 37-річна жителька села Несвіч та повідомила, що у середу, 27 червня, залишила біля магазину велосипед. Коли повернулася, його уже на місці не було. Сума збитків становить 5 тисяч гривень.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські оперативно встановили причетність до скоєння крадіжки 38-річного лучанина. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема до трьох років позбавлення волі.

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Теги: крадіжка, велосипед
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