Із луцького зоопарку можуть забрати тигреня. ВІДЕО





Про це у коментарі розповіла директорка луцького зоопарку Людмила Денисенко, - йдеться у сюжеті



Зараз маленькій тигриці Тріші лише два місяці. Кошеня ще годують із пляшечки, щоправда в її раціоні вже з’явилася телятина, яйця та риба, й вона починає потроху виявляти інстинкти хижака.



Повідомлення про пухнастика швидко розлетілося. До зоопарку приходить чимало відвідувачів, аби побачити малюка. Працівники зоопарку запевняють, що з понеділка, другого липня, виділять спеціальні години, коли Трішу випускатимуть "в люди". Тоді можна буде сфотографуватися поряд із нею. Чіпати тварину руками - не дозволятимуть. Та пояснюють усім охочим, що це не іграшка. Хочете мати право чіпати тварин - приходьте працювати в зоопарк.



Подальша доля маленької тигриці поки не відома. Її батьки не у власності Луцького звіринця, а в оренді. Чи захочуть зоопарки власники забрати потомство - ще не повідомляли. Та є інша проблема - батьки досі не сприймають тигреня. Якщо так буде й надалі - доведеться будувати новий вольєр, а це приблизно 300 тисяч гривень, яких в зоопарку немає. Та й місця для майбутніх помешкань новим мешканців вже не лишилося.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тигреня Трішу, яке нещодавно народилося у Луцькому зоопарку та вже стало улюбленцем публіки, можуть забрати зі звіринця. Адже батьки тигреняти - орендовані, тож і потомство не є власністю зоопарку.Про це у коментарі розповіла директорка луцького зоопарку Людмила Денисенко, - йдеться у сюжеті 12 каналу. Зараз маленькій тигриці Тріші лише два місяці. Кошеня ще годують із пляшечки, щоправда в її раціоні вже з’явилася телятина, яйця та риба, й вона починає потроху виявляти інстинкти хижака.Повідомлення про пухнастика швидко розлетілося. До зоопарку приходить чимало відвідувачів, аби побачити малюка. Працівники зоопарку запевняють, що з понеділка, другого липня, виділять спеціальні години, коли Трішу випускатимуть "в люди". Тоді можна буде сфотографуватися поряд із нею. Чіпати тварину руками - не дозволятимуть. Та пояснюють усім охочим, що це не іграшка. Хочете мати право чіпати тварин - приходьте працювати в зоопарк.Подальша доля маленької тигриці поки не відома. Її батьки не у власності Луцького звіринця, а в оренді. Чи захочуть зоопарки власники забрати потомство - ще не повідомляли. Та є інша проблема - батьки досі не сприймають тигреня. Якщо так буде й надалі - доведеться будувати новий вольєр, а це приблизно 300 тисяч гривень, яких в зоопарку немає. Та й місця для майбутніх помешкань новим мешканців вже не лишилося.

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