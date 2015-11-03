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Із луцького зоопарку можуть забрати тигреня. ВІДЕО

Із луцького зоопарку можуть забрати тигреня. ВІДЕО
Тигреня Трішу, яке нещодавно народилося у Луцькому зоопарку та вже стало улюбленцем публіки, можуть забрати зі звіринця. Адже батьки тигреняти - орендовані, тож і потомство не є власністю зоопарку.

Про це у коментарі розповіла директорка луцького зоопарку Людмила Денисенко, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Зараз маленькій тигриці Тріші лише два місяці. Кошеня ще годують із пляшечки, щоправда в її раціоні вже з’явилася телятина, яйця та риба, й вона починає потроху виявляти інстинкти хижака.

Повідомлення про пухнастика швидко розлетілося. До зоопарку приходить чимало відвідувачів, аби побачити малюка. Працівники зоопарку запевняють, що з понеділка, другого липня, виділять спеціальні години, коли Трішу випускатимуть "в люди". Тоді можна буде сфотографуватися поряд із нею. Чіпати тварину руками - не дозволятимуть. Та пояснюють усім охочим, що це не іграшка. Хочете мати право чіпати тварин - приходьте працювати в зоопарк.

Подальша доля маленької тигриці поки не відома. Її батьки не у власності Луцького звіринця, а в оренді. Чи захочуть зоопарки власники забрати потомство - ще не повідомляли. Та є інша проблема - батьки досі не сприймають тигреня. Якщо так буде й надалі - доведеться будувати новий вольєр, а це приблизно 300 тисяч гривень, яких в зоопарку немає. Та й місця для майбутніх помешкань новим мешканців вже не лишилося.


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Теги: тигр, зоопарк
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