Як на Світязі пірнають з аквалангом. ВІДЕО

На озері Свіятязь можна спробувати екстримальну розвагу - команда київських дайверів організовує занурення для новачків ось уже п'ять років.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Плавання, засмага і поїдання пончиків - звичні розваги туристів на Світязі. Однак на волинському курорті можна спробувати і дещо екстремальніше. Наприклад, пірнути на дно найглибшого в Україні озера. А там вже зблизька побачити рибу, затонулі човни і жовто-блакитний глобус, який тут встановили спеціально для підводних туристів. Команда київських дайверів організовує занурення для новачків на Світязі уже п'ять років. Кажуть, озеро може конкурувати навіть з морями. Адже у Світязі хороша видимість, а пірнати можна протягом усього літа.Новачки можуть занурюватись на глибину до 12 метрів. А от дайвери з досвідом спускаються і на 40-метрову глибину, і навіть глибше. Діти можуть пірнати з аквалангом, починаючи з восьми років. Перед зануренням новачки заповнюють медичну анкету, де вказують на можливі проблеми зі здоров'ям. Потому обов'язково проходять інструктаж. Досвідчені дайвери розповідають, як правильно дихати через акваланг, випускати воду з маски, якщо вона раптом набралась, та зменшувати тиск води на вуха. Також початківців вчать спеціальним жестам - аби під водою спілкуватися з інструктором. Це необхідно для того, щоб повідомити про якусь проблему чи ж навпаки - відповісти на питання, показати, що все гаразд.Гідрокостюм турист вдягає на березі, а от акваланг, ласти та маску - уже після того, як заходить у воду. З кожним інструктором може пливти лише одна людина. Керівник задає напрямок руху, опускає глибше або ж підіймає. Новачку потрібно лише гребти ногами. Перше занурення триває близько двадцяти хвилин. В процесі можна робити фото. Ще 40 хвилин потрібно на інструктаж та підготовку. Таке задоволення коштує 750 гривень.