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Щоб працювати тут, я не маю комусь лизати, - луцький організатор заявив про перешкоджання в роботі

Щоб працювати тут, я не маю комусь лизати, - луцький організатор заявив про перешкоджання в роботі
Луцький організатор концертів Євген Тихонов заявив про те, що невідомі перешкоджають роботі над великим концертом українських зірок, який має відбутися на стадіоні Авангард.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, невідомі крадуть банерні розтяжки зі стадіону, рвуть їх, зривають плакати та ламають сіті-лайти з постерами.

"Кому ми компанія з Луцька, жителями якого ми є з народження заважаємо? Кому ми не заплатили за те, щоб культурно розвивати місто і не завжди вигідно фінансово для нас? Кому ми не підлизали, щоб робити те що нам подобається? Кому ми не занесли квитки, щоб нас не чіпали?", - обурюється чоловік.

"Вірно - НІКОМУ НЕ ЗАНОСИЛИ,НЕ ПЛАТИЛИ,НЕ ЛИЗАЛИ, тому що я не вважаю, щоб жити та законно працювати в місті, в якому я народився, виріс і в яке я повертався з інших міст, я маю комусь нести чи лизати! Друзі, ми з командою (в яку входить моя кохана дружина) довго йшли до цього концерту на стадіоні і ніяка особа, яка діє такими методами не зупинить нас" - йдеться у дописі Тихонова.

"Я обіцяю танець живота на сцені,якщо зберемо 3000 осіб!"- наостанок написав Євген.


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Теги: скандал, Євген Тихонов, концерт
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