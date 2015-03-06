Щоб працювати тут, я не маю комусь лизати, - луцький організатор заявив про перешкоджання в роботі
Сьогодні, 09:43
Луцький організатор концертів Євген Тихонов заявив про те, що невідомі перешкоджають роботі над великим концертом українських зірок, який має відбутися на стадіоні Авангард.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, невідомі крадуть банерні розтяжки зі стадіону, рвуть їх, зривають плакати та ламають сіті-лайти з постерами.
"Кому ми компанія з Луцька, жителями якого ми є з народження заважаємо? Кому ми не заплатили за те, щоб культурно розвивати місто і не завжди вигідно фінансово для нас? Кому ми не підлизали, щоб робити те що нам подобається? Кому ми не занесли квитки, щоб нас не чіпали?", - обурюється чоловік.
"Вірно - НІКОМУ НЕ ЗАНОСИЛИ,НЕ ПЛАТИЛИ,НЕ ЛИЗАЛИ, тому що я не вважаю, щоб жити та законно працювати в місті, в якому я народився, виріс і в яке я повертався з інших міст, я маю комусь нести чи лизати! Друзі, ми з командою (в яку входить моя кохана дружина) довго йшли до цього концерту на стадіоні і ніяка особа, яка діє такими методами не зупинить нас" - йдеться у дописі Тихонова.
"Я обіцяю танець живота на сцені,якщо зберемо 3000 осіб!"- наостанок написав Євген.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, невідомі крадуть банерні розтяжки зі стадіону, рвуть їх, зривають плакати та ламають сіті-лайти з постерами.
"Кому ми компанія з Луцька, жителями якого ми є з народження заважаємо? Кому ми не заплатили за те, щоб культурно розвивати місто і не завжди вигідно фінансово для нас? Кому ми не підлизали, щоб робити те що нам подобається? Кому ми не занесли квитки, щоб нас не чіпали?", - обурюється чоловік.
"Вірно - НІКОМУ НЕ ЗАНОСИЛИ,НЕ ПЛАТИЛИ,НЕ ЛИЗАЛИ, тому що я не вважаю, щоб жити та законно працювати в місті, в якому я народився, виріс і в яке я повертався з інших міст, я маю комусь нести чи лизати! Друзі, ми з командою (в яку входить моя кохана дружина) довго йшли до цього концерту на стадіоні і ніяка особа, яка діє такими методами не зупинить нас" - йдеться у дописі Тихонова.
"Я обіцяю танець живота на сцені,якщо зберемо 3000 осіб!"- наостанок написав Євген.
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