Юні волинянки - переможці всеукраїнського конкурсу бандуристів. ФОТО





Про це у спільноті "Ковельська музична школа" написала Наталія Тушик.



"Вже другий рік привозять переможні місця викладачі нашого струнно-народного відділу!" - йдеться у дописі.



З 21 по 23 червня в Одесі відбувся сьомий Всеукраїнський конкурс бандуристів "Чарівна бандура".



Серед 76 учасників у трьох категоріях волинянки посіли:



перше місце - Ковальчук Еліна;

друге місце - Сидлярук Наталія;

третє місце - Повх Анна.





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