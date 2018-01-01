Юні волинянки - переможці всеукраїнського конкурсу бандуристів. ФОТО
Сьогодні, 11:31
Вихованці Ковельської музичної школи привезли три призових місця з Одеси.
Про це у спільноті "Ковельська музична школа" написала Наталія Тушик.
"Вже другий рік привозять переможні місця викладачі нашого струнно-народного відділу!" - йдеться у дописі.
З 21 по 23 червня в Одесі відбувся сьомий Всеукраїнський конкурс бандуристів "Чарівна бандура".
Серед 76 учасників у трьох категоріях волинянки посіли:
перше місце - Ковальчук Еліна;
друге місце - Сидлярук Наталія;
третє місце - Повх Анна.
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Про це у спільноті "Ковельська музична школа" написала Наталія Тушик.
"Вже другий рік привозять переможні місця викладачі нашого струнно-народного відділу!" - йдеться у дописі.
З 21 по 23 червня в Одесі відбувся сьомий Всеукраїнський конкурс бандуристів "Чарівна бандура".
Серед 76 учасників у трьох категоріях волинянки посіли:
перше місце - Ковальчук Еліна;
друге місце - Сидлярук Наталія;
третє місце - Повх Анна.
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