вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зухвале пограбування на Волині: бандити побили жінку

Зухвале пограбування на Волині: бандити побили жінку
У Ковелі бандити пограбували приватний будинок, а власницю жорстоко побили.

Інцидент трапився ще 22 червня, на вулиці Грушевського, близько 2-ої години ночі, - пише Район.Ковель.

Так, двоє невідомих чоловіків перелізли через паркан на приватне подвір’я, зламали вікно в будинку та проникли до приміщення. Там вони розбудили і жорстоко побили господиню, яка займається бізнесом, вимагаючи у неї гроші та коштовності.

Бандити залишили важкотравмовану жінку, зв’язавши їй руки липкою стрічкою, заволодівши грошовими коштами та ювелірними виробами на суму близько 70 тисяч гривень.

За фактом розбійного нападу із застосуванням насильства слідчим відділенням Ковельського відділу поліції відкрито кримінальне провадження.

Відповідно до двох ухвал Ковельського міськрайонного суду від 25 червня, призначено проведення судово-медичної експертизи потерпілої, а слідству надано дозвіл на доступ до документів оператора мобільного зв’язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пограбування, Ковель, бандити
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Режим тирана: чому вчителі і учні тікають зі школи на Волині, а батьки обіцяють бунт проти директора
Тоді і зараз: якою була головна пошта Луцька 80 років тому. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна підписала безвізовий режим із Сербією
Сьогодні, 13:52
Двоє волинян «спалились» на наркотиках
Сьогодні, 13:35
Зухвале пограбування на Волині: бандити побили жінку
Сьогодні, 13:22
Вулична галерея у «City park» відзначила річницю
Сьогодні, 13:18
У Володимирі хочуть створити новий медзаклад
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
Ковельські грабіжники лишили свою жертву лише в футболці і шкарпетках Ковельські грабіжники лишили свою жертву лише в футболці і шкарпетках
06 жовтень, 2016, 11:02
У Ковелі пограбували жінку біля пологового будинку У Ковелі пограбували жінку біля пологового будинку
05 липень, 2016, 20:47
У Ковелі - «голівудське» пограбування У Ковелі - «голівудське» пограбування
26 грудень, 2014, 12:05
На Волині пограбували заправку На Волині пограбували заправку
17 жовтень, 2013, 16:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Подробиці аварії у Луцьку, де жінку збили на переході
Сьогодні, 14:56
 0
Від і до: скільки коштують гриби на луцькому ринку. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
У волинянина вкрали картку та зняли з неї гроші
Сьогодні, 14:33
 0
Допрем’єрний показ фільму у кінотеатрі Premier City*
Сьогодні, 14:25
 0
У Луцьку правоохоронців привітали з річницею створення Нацполіції. ФОТО
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8