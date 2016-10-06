Зухвале пограбування на Волині: бандити побили жінку





Інцидент трапився ще 22 червня, на вулиці Грушевського, близько 2-ої години ночі, - пише



Так, двоє невідомих чоловіків перелізли через паркан на приватне подвір’я, зламали вікно в будинку та проникли до приміщення. Там вони розбудили і жорстоко побили господиню, яка займається бізнесом, вимагаючи у неї гроші та коштовності.



Бандити залишили важкотравмовану жінку, зв’язавши їй руки липкою стрічкою, заволодівши грошовими коштами та ювелірними виробами на суму близько 70 тисяч гривень.



За фактом розбійного нападу із застосуванням насильства слідчим відділенням Ковельського відділу поліції відкрито кримінальне провадження.



Відповідно до двох ухвал Ковельського міськрайонного суду від 25 червня, призначено проведення судово-медичної експертизи потерпілої, а слідству надано дозвіл на доступ до документів оператора мобільного зв’язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі бандити пограбували приватний будинок, а власницю жорстоко побили.Інцидент трапився ще 22 червня, на вулиці Грушевського, близько 2-ої години ночі, - пише Район.Ковель Так, двоє невідомих чоловіків перелізли через паркан на приватне подвір’я, зламали вікно в будинку та проникли до приміщення. Там вони розбудили і жорстоко побили господиню, яка займається бізнесом, вимагаючи у неї гроші та коштовності.Бандити залишили важкотравмовану жінку, зв’язавши їй руки липкою стрічкою, заволодівши грошовими коштами та ювелірними виробами на суму близько 70 тисяч гривень.За фактом розбійного нападу із застосуванням насильства слідчим відділенням Ковельського відділу поліції відкрито кримінальне провадження.Відповідно до двох ухвал Ковельського міськрайонного суду від 25 червня, призначено проведення судово-медичної експертизи потерпілої, а слідству надано дозвіл на доступ до документів оператора мобільного зв’язку.

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