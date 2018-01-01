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Стало відомо, чим отруїлись діти у таборі на Київщині

Стало відомо, чим отруїлись діти у таборі на Київщині
Причиною отруєння дітей у оздоровчому таборі “Славутич” стало порушення температурного режиму зберігання йогуртів, термін споживання яких добігав кінця 1 липня 2018 року.

Про це повідомив прес-центр Держпродспоживслужби, - передає УНН.

“У ході епідрозслідування було встановлено, що 30 червня тренери вилучили у вихованців 26 йогуртів (термін споживання яких спливав 1 липня 2018 року), які видали на підвечірок, та зберігали їх без дотримання відповідного температурного режиму у власних кімнатах і повернули дітям для споживання через добу”, — йдеться у повідомленні ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.

Нагадаємо, 2 липня 2018 року у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич”.

Фахівці провели санітарно-епідеміологічне розслідування, у ході якого встановили, що отруєння викликане порушенням температурного режиму зберігання продуктів харчування.

За даними Держпродспоживслужби, станом на 2 липня 2018 року в дитячому оздоровчому закладі “Славутич” перебувало 226 дітей. Серед них у супроводі 3-х тренерів було 26 дітей з м. Києва та Київської області, які відвідують ДЮСШ.

Було з’ясовано, що 30 червня, згідно меню, 226 дітям закладу на підвечірок видали йогурти з наповнювачем “Злаки” та з лактулозою місцевого виробника, термін споживання яких спливав 1 липня 2018 року.

У ході епідрозслідування було встановлено, що 30 червня 2018 року тренери вилучили у вихованців 26 йогуртів, які видали на підвечірок, та зберігали їх без дотримання відповідного температурного режиму у власних кімнатах і повернули дітям для споживання через добу.

Як зазначили у Держпродспоживслужбі, серед 12 дітей, які захворіли, і які є членами однієї групи (вихованці ДЮСШ), станом на 3 липня 2018 року погіршення стану здоров’я не реєструвалося. При цьому фахівці наголошують, що вони всі харчувалися в одній їдальні.

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Теги: отруєння, діти
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