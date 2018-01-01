Інформаційні атаки на «АТБ» посилюються*

Експерти та керівники компанії розповідають про причини інформаційних атак на мережу.Останнім часом уважні читачі та користувачі соціальних мереж помітили збільшення кількості негативної інформації про діяльність компанії «АТБ». Основна частина повідомлень носить відверто замовний характер, що свідчить про нову хвилю спроб дискредитувати її. Експерти з інформаційних війн припускають, що це пов’язано зі стрімким розвитком мережі «АТБ», адже сьогодні вона складається з 954 магазинів у 247 населених пунктах України, що комусь здається занадто привабливим бізнесом.«За двадцять п'ять років свого розвитку групі «АТБ» неодноразово доводилося відстоювати свою ділову репутацію і боротися за прийняття справедливих рішень у судах. Принципова позиція компанії – рішення будь-якого конфлікту має відбуватися виключно у правовому полі та у цивілізований спосіб», – зазначає, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».Нинішня хвиля негативу про мережу поширюється виконавцями на різних ресурсах, де публікуються недостовірні, вигадані інформаційні «бомби» з негативним змістом. Як правило, набір тем у брехунів доволі стандартний: звинувачення у зв'язках із терористами ДНР і ЛНР, у тиску на своїх співробітників, вигадки про торгівлю неякісною продукцією тощо. Звісно, все перераховане не підтверджено ані фактами, ані доказами.Приміром, проаналізуємо чутки про нібито наявність контактів із сепаратистами. Подібні звинувачення не тільки голослівні, але й перевертають реальну картину з ніг на голову. Адже «АТБ» не лише не контактує із загарбниками, але й понесло величезні збитки через свавілля на окупованих територіях.«Наша корпорація в результаті бойових дій на сході України втратила 152 магазини і розподільчий центр. Збитки в ОРДЛО від «націоналізації» сепаратистами, від обстрілів магазинів, від крадіжок майна і коштів, від угону транспорту та руйнування нерухомості перевищують 7 млрд грн.», – підкреслює, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».Крім того, компанія своїми діями неодноразово підтвердила статус патріотично орієнтованого та соціально відповідального бізнесу. Вона активно підтримує наших військовиків. Так, у партнерстві з благодійним фондом «Елеос-Україна» компанія «АТБ» реалізує проект «Не чужі долі». Йдеться про адресну гуманітарну допомогу родинам українських воїнів, які втратили в АТО годувальника або опинилися у скрутному становищі.«Вже більше року ми разом підтримуємо багатодітні сім’ї та сім'ї, що втратили годувальника на війні», – розповідає, регіональний директор мережі «Елеос-Україна» у Дніпропетровській області, керівник «Елеос-Дніпро».Цим діяльність торговельної мережі в даному напрямку не обмежується. У минулому році вона профінансувала на 20 млн грн. низку проектів допомоги українській армії, родинам воїнів АТО, біженцям, дітям, що живуть у «сірій» зоні, тощо.Інформаційні атаки, темою котрих є нібито низька якість товарів у мережі, не витримують критики. Галузеві експерти підтвердять, що «АТБ» має найжорсткішу систему контролю безпеки та якості продукції в Україні. Тож поки недоброзичливці поширюють неправдиву інформацію, 45-тисячний колектив мережі продовжує працювати та розвивати вітчизняну економіку.До речі, компанія є вагомою частиною галузі торгівлі нашої країни. Минулого року до бюджетів різних рівнів було перераховано податків і зборів на 6,58 млрд грн.Інформаційні війни, які хочуть нав’язати кривдники, не зможуть зупинити діяльність такої потужної мережі.Автор: