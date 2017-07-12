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Волинські та рівненські «приватівці» увійшли до банківської «Ліги Чемпіонів»*

Волинські та рівненські «приватівці» увійшли до банківської «Ліги Чемпіонів»*
Працівники ПриватБанку з Волині та Рівненщини стали найкращими в Україні. Спеціалісти з обслуговування клієнтів, які перемогли у конкурсі від MasterCard, отримали подарунки та незабутній відпочинок з колегами.

ПриватБанк - компанія, яка турбуєтся про своїх працівників. Тому найкращі з них не просто отримують високу зарплатню, але й приємні “бонуси” у вигляді активного відпочинку та цікавих подарунків.

ПриватБанк спільно з MasterCard у квітні проводили конкурс “Ліга чемпіонів” серед спеціалістів з обслуговування клієнтів. Переможницею стала працівниця Любомльського відділення Людмила Чишій. Вона виграла два квитки на фінал Ліги Чемпіонів УЄФА, який відбувся у Києві 26 травня.

Завдяки активній роботі спеціалістів з обслуговування у Волинській і Рівненській областях Північно-Західне регіональне управління ПриватБанку стало лідером у конкурсі. Тож 22 найкращі працівники та їхні керівники отримали приз - вікенд у заміському відпочинковому комплексі та заохочувальні призи.

Чемпіонів з двох регіонів приймав рівненський відпочинковий комплекс “Хутір”. Тут приватівці вчилися грати у міні-гольф та боулінг, насолоджувалися гарною погодою та гарними краєвидами.

Родзинкою відпочинку став сворідний психологічний тренінг - гра у “Мафію”. Люди, які звикли бачити одне одного лише у звичних рбочих умовах, мали змогу відкрити колег по-новому, потренувати свою інтуїцію та вміння переконувати. Найкращі ж “мафіозі” отримали призи від MasterCard.

“Я пишаюся нашою командою. Працівники Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку вкотре довели, що вони - найкращі. Але важливо мотивувати їх не тільки матеріально, але й такими приємними несподіванками. Відпочинок з колегами на природі, неформальне спілкування, розваги - найкращий тімбілдінг. Водночас це приклад для усіх наших працвників: доклавши зусиль, кожен може отримати заслужену нагороду”, - зауважив директор Північно-Західного регіонального управління Юрій Войтенко.

Корпоративні заходи та відпочинок - це багаторічна традиція ПриватБанку. Нагадаємо, що згідно з дослідженнями компанії Ernst & Young, фінансова установа увійшла до ТОП-10 найбажаніших роботодавців України.
Волинські та рівненські «приватівці» увійшли до банківської «Ліги Чемпіонів»*
Волинські та рівненські «приватівці» увійшли до банківської «Ліги Чемпіонів»*
Волинські та рівненські «приватівці» увійшли до банківської «Ліги Чемпіонів»*
Волинські та рівненські «приватівці» увійшли до банківської «Ліги Чемпіонів»*
Волинські та рівненські «приватівці» увійшли до банківської «Ліги Чемпіонів»*
Волинські та рівненські «приватівці» увійшли до банківської «Ліги Чемпіонів»*

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Теги: ПриватБанк, відпочинок, перемога
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