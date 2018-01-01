Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 56липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 13:00
Сільенерго, будсервіс м. Володимир-Волинський, вул. Павлова, Олени Хохол, Борисоглібська, Яворницького, Леонтовича 1-8
2. ТП-40 Л-3 13:00 – 16:00 Кіоск „Хліб” м. Володимир-Волинський, вул. Нечуя Левицького, Івана Богуна, Квітки Ослов”яненка, Філатова, Л.Курбаса, Поповича, Зимнівська 46
Горохівський район
1. 09:00-17:00 ТзОВ "Салікс Енерджі" Виробничі приміщення
СГОК "Промінь" Пилорама
2. смт.Мар’янівка
09:00-17:00 Мар`янівське ВУЖКГ
Водонапірна башня
Греко-католицька церква Церква смт. Мар'янівка:
вул. Лесі Українки
вул. Гетьманська
вул. 40 р. Перемоги
Іваничівський район
1. 10:00-16:00 с.Заставне вул.Низова
2. 9:30-16:00 с.Старосілля вул.Л.Українки, 48-103
Камінь-Каширський район
1. 9:00 – 17:00
П-ць Плакош Володимир, Філія „К-К райавтодор”, ПП "АКО-ФАРМ", П-ць Василевський Юрій, ПП "Константа-М" м.Камінь-Каширський вул.Д.Галицького.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Привітне: Церква
с.Привітне вул.Садова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с. Вишнів
2. 9:00-17:00
с. Острів’я
Любешівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-312 10:00-13:00 смт. Любешів, масив «Агора» (частково)
2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-9 13:00-16:00 смт. Любешів, вул. Гончара (частково)
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-17 09:00-17:00 Магазин, адвокат Воробчук, аптека м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 11-17
вул.Маяковського, 11
2 ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-46 09:00-17:00 Магазини: «Смак», «Кури-гриль»; дачний масив, гаражний масив, ритуальні послуги м.Нововолинськ
вул.Шопена, 9
вул.Кауркова, 2-4
вул.Нестерова, 27-30
Рожищенський район
1 ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-16:00 с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю)
2 ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
3 ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
4 КТП-392 9:00-17:00 м.Рожище відділення банку, офіс, магазин “Катерина” .
. м.Рожище вул..Суворова, Садова, Н.Ужвій, Миру ,1,2,3,4,5,14.,
Незалежності,18,18А,22,12 .
5 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової, .
6 КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .
7 КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, приміщення с/р, поштове відділення, школа, торговий дім, амбулаторія, будинок культури, дитячий садок. с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .
Старовижівський район
1. 10:00 - 16:00.
с Дубечне вул Молодіжна
Турійський район
1. 10:00-16:00 СВК»Слава» - магазин с.Липа, с.Маковичі
2. 09:00-16:00
ФОП Бурий Н.А.-магазин, ТКК «У Кашуби», ФГ «Поліська родина» , Мокренька сільська рада – контора, клуб, Відділ освіти Турійської РДА – школа, ВД УДППЗ «Укрпошта»- відділення, АТС. с.Соловичі вул.Шевченка, с.Мокрець
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 13:00
Сільенерго, будсервіс м. Володимир-Волинський, вул. Павлова, Олени Хохол, Борисоглібська, Яворницького, Леонтовича 1-8
2. ТП-40 Л-3 13:00 – 16:00 Кіоск „Хліб” м. Володимир-Волинський, вул. Нечуя Левицького, Івана Богуна, Квітки Ослов”яненка, Філатова, Л.Курбаса, Поповича, Зимнівська 46
Горохівський район
1. 09:00-17:00 ТзОВ "Салікс Енерджі" Виробничі приміщення
СГОК "Промінь" Пилорама
2. смт.Мар’янівка
09:00-17:00 Мар`янівське ВУЖКГ
Водонапірна башня
Греко-католицька церква Церква смт. Мар'янівка:
вул. Лесі Українки
вул. Гетьманська
вул. 40 р. Перемоги
Іваничівський район
1. 10:00-16:00 с.Заставне вул.Низова
2. 9:30-16:00 с.Старосілля вул.Л.Українки, 48-103
Камінь-Каширський район
1. 9:00 – 17:00
П-ць Плакош Володимир, Філія „К-К райавтодор”, ПП "АКО-ФАРМ", П-ць Василевський Юрій, ПП "Константа-М" м.Камінь-Каширський вул.Д.Галицького.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Привітне: Церква
с.Привітне вул.Садова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с. Вишнів
2. 9:00-17:00
с. Острів’я
Любешівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-312 10:00-13:00 смт. Любешів, масив «Агора» (частково)
2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-9 13:00-16:00 смт. Любешів, вул. Гончара (частково)
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-17 09:00-17:00 Магазин, адвокат Воробчук, аптека м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 11-17
вул.Маяковського, 11
2 ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-46 09:00-17:00 Магазини: «Смак», «Кури-гриль»; дачний масив, гаражний масив, ритуальні послуги м.Нововолинськ
вул.Шопена, 9
вул.Кауркова, 2-4
вул.Нестерова, 27-30
Рожищенський район
1 ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-16:00 с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю)
2 ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
3 ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
4 КТП-392 9:00-17:00 м.Рожище відділення банку, офіс, магазин “Катерина” .
. м.Рожище вул..Суворова, Садова, Н.Ужвій, Миру ,1,2,3,4,5,14.,
Незалежності,18,18А,22,12 .
5 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової, .
6 КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .
7 КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, приміщення с/р, поштове відділення, школа, торговий дім, амбулаторія, будинок культури, дитячий садок. с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .
Старовижівський район
1. 10:00 - 16:00.
с Дубечне вул Молодіжна
Турійський район
1. 10:00-16:00 СВК»Слава» - магазин с.Липа, с.Маковичі
2. 09:00-16:00
ФОП Бурий Н.А.-магазин, ТКК «У Кашуби», ФГ «Поліська родина» , Мокренька сільська рада – контора, клуб, Відділ освіти Турійської РДА – школа, ВД УДППЗ «Укрпошта»- відділення, АТС. с.Соловичі вул.Шевченка, с.Мокрець
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