Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 липня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 13:00

Сільенерго, будсервіс м. Володимир-Волинський, вул. Павлова, Олени Хохол, Борисоглібська, Яворницького, Леонтовича 1-8

2. ТП-40 Л-3 13:00 – 16:00 Кіоск „Хліб” м. Володимир-Волинський, вул. Нечуя Левицького, Івана Богуна, Квітки Ослов”яненка, Філатова, Л.Курбаса, Поповича, Зимнівська 46



Горохівський район



1. 09:00-17:00 ТзОВ "Салікс Енерджі" Виробничі приміщення

СГОК "Промінь" Пилорама

2. смт.Мар’янівка

09:00-17:00 Мар`янівське ВУЖКГ

Водонапірна башня

Греко-католицька церква Церква смт. Мар'янівка:

вул. Лесі Українки

вул. Гетьманська

вул. 40 р. Перемоги



Іваничівський район



1. 10:00-16:00 с.Заставне вул.Низова

2. 9:30-16:00 с.Старосілля вул.Л.Українки, 48-103



Камінь-Каширський район



1. 9:00 – 17:00

П-ць Плакош Володимир, Філія „К-К райавтодор”, ПП "АКО-ФАРМ", П-ць Василевський Юрій, ПП "Константа-М" м.Камінь-Каширський вул.Д.Галицького.



Локачинський район



1. 9:00-17:00

с.Привітне: Церква

с.Привітне вул.Садова





Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

с. Вишнів

2. 9:00-17:00

с. Острів’я



Любешівський район

№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються

1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-312 10:00-13:00 смт. Любешів, масив «Агора» (частково)

2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-9 13:00-16:00 смт. Любешів, вул. Гончара (частково)





місто Нововолинськ



1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-17 09:00-17:00 Магазин, адвокат Воробчук, аптека м.Нововолинськ

вул.Винниченка, 11-17

вул.Маяковського, 11

2 ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-46 09:00-17:00 Магазини: «Смак», «Кури-гриль»; дачний масив, гаражний масив, ритуальні послуги м.Нововолинськ

вул.Шопена, 9

вул.Кауркова, 2-4

вул.Нестерова, 27-30



Рожищенський район



1 ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-16:00 с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

2 ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

3 ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

4 КТП-392 9:00-17:00 м.Рожище відділення банку, офіс, магазин “Катерина” .

. м.Рожище вул..Суворова, Садова, Н.Ужвій, Миру ,1,2,3,4,5,14.,

Незалежності,18,18А,22,12 .



5 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової, .



6 КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .



7 КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, приміщення с/р, поштове відділення, школа, торговий дім, амбулаторія, будинок культури, дитячий садок. с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .





Старовижівський район



1. 10:00 - 16:00.

с Дубечне вул Молодіжна



Турійський район



1. 10:00-16:00 СВК»Слава» - магазин с.Липа, с.Маковичі

2. 09:00-16:00

ФОП Бурий Н.А.-магазин, ТКК «У Кашуби», ФГ «Поліська родина» , Мокренька сільська рада – контора, клуб, Відділ освіти Турійської РДА – школа, ВД УДППЗ «Укрпошта»- відділення, АТС. с.Соловичі вул.Шевченка, с.Мокрець







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 56липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 13:00Сільенерго, будсервіс м. Володимир-Волинський, вул. Павлова, Олени Хохол, Борисоглібська, Яворницького, Леонтовича 1-82. ТП-40 Л-3 13:00 – 16:00 Кіоск „Хліб” м. Володимир-Волинський, вул. Нечуя Левицького, Івана Богуна, Квітки Ослов”яненка, Філатова, Л.Курбаса, Поповича, Зимнівська 461. 09:00-17:00 ТзОВ "Салікс Енерджі" Виробничі приміщенняСГОК "Промінь" Пилорама2. смт.Мар’янівка09:00-17:00 Мар`янівське ВУЖКГВодонапірна башняГреко-католицька церква Церква смт. Мар'янівка:вул. Лесі Українкивул. Гетьманськавул. 40 р. Перемоги1. 10:00-16:00 с.Заставне вул.Низова2. 9:30-16:00 с.Старосілля вул.Л.Українки, 48-1031. 9:00 – 17:00П-ць Плакош Володимир, Філія „К-К райавтодор”, ПП "АКО-ФАРМ", П-ць Василевський Юрій, ПП "Константа-М" м.Камінь-Каширський вул.Д.Галицького.1. 9:00-17:00с.Привітне: Церквас.Привітне вул.Садова1. 9:00-17:00с. Вишнів2. 9:00-17:00с. Острів’яЛюбешівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-312 10:00-13:00 смт. Любешів, масив «Агора» (частково)2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-9 13:00-16:00 смт. Любешів, вул. Гончара (частково)1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-17 09:00-17:00 Магазин, адвокат Воробчук, аптека м.Нововолинськвул.Винниченка, 11-17вул.Маяковського, 112 ПЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-46 09:00-17:00 Магазини: «Смак», «Кури-гриль»; дачний масив, гаражний масив, ритуальні послуги м.Нововолинськвул.Шопена, 9вул.Кауркова, 2-4вул.Нестерова, 27-301 ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-16:00 с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)2 ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю)3 ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)4 КТП-392 9:00-17:00 м.Рожище відділення банку, офіс, магазин “Катерина” .. м.Рожище вул..Суворова, Садова, Н.Ужвій, Миру ,1,2,3,4,5,14.,Незалежності,18,18А,22,12 .5 КТП-510 9:00-17:00 с.Щурин вул..Перемоги, Терешкової, .6 КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .7 КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, приміщення с/р, поштове відділення, школа, торговий дім, амбулаторія, будинок культури, дитячий садок. с.Переспа вул..Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна .1. 10:00 - 16:00.с Дубечне вул Молодіжна1. 10:00-16:00 СВК»Слава» - магазин с.Липа, с.Маковичі2. 09:00-16:00ФОП Бурий Н.А.-магазин, ТКК «У Кашуби», ФГ «Поліська родина» , Мокренька сільська рада – контора, клуб, Відділ освіти Турійської РДА – школа, ВД УДППЗ «Укрпошта»- відділення, АТС. с.Соловичі вул.Шевченка, с.Мокрець

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