Порошенко збирається відвідати Волинь, - ЗМІ

Петро Порошенко планує приїзд на Волинь.



Цю інформацію, мовляв, підтверджують надійні джерела інтернет-видання



ЗМІ пише, що у Луцьку готуються до імовірного візиту глави держави, однак офіційного підтвердження візиту досі немає.



Імовірно, що президент Порошенко планує взяти участь у заходах з нагоди 75-річчя Волинської трагедії в неділю, 8 липня.



Нагадаємо, що раніше в ЗМІ фігурувала інформація про візит 7-8 липня на Волинь президента Польщі Анджея Дуди.



До слова, 6 липня Павло Розенко.

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