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Порошенко збирається відвідати Волинь, - ЗМІ

Порошенко збирається відвідати Волинь, - ЗМІ
Волинське видання поінформувало, що Петро Порошенко планує приїзд на Волинь.

Цю інформацію, мовляв, підтверджують надійні джерела інтернет-видання Волинська правда.

ЗМІ пише, що у Луцьку готуються до імовірного візиту глави держави, однак офіційного підтвердження візиту досі немає.

Імовірно, що президент Порошенко планує взяти участь у заходах з нагоди 75-річчя Волинської трагедії в неділю, 8 липня.

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ фігурувала інформація про візит 7-8 липня на Волинь президента Польщі Анджея Дуди.

До слова, 6 липня на Волинь приїде віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

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Теги: Петро Порошенко, візит
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