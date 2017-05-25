Порошенко збирається відвідати Волинь, - ЗМІ
Сьогодні, 12:48
Волинське видання поінформувало, що Петро Порошенко планує приїзд на Волинь.
Цю інформацію, мовляв, підтверджують надійні джерела інтернет-видання Волинська правда.
ЗМІ пише, що у Луцьку готуються до імовірного візиту глави держави, однак офіційного підтвердження візиту досі немає.
Імовірно, що президент Порошенко планує взяти участь у заходах з нагоди 75-річчя Волинської трагедії в неділю, 8 липня.
Нагадаємо, що раніше в ЗМІ фігурувала інформація про візит 7-8 липня на Волинь президента Польщі Анджея Дуди.
До слова, 6 липня на Волинь приїде віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
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Цю інформацію, мовляв, підтверджують надійні джерела інтернет-видання Волинська правда.
ЗМІ пише, що у Луцьку готуються до імовірного візиту глави держави, однак офіційного підтвердження візиту досі немає.
Імовірно, що президент Порошенко планує взяти участь у заходах з нагоди 75-річчя Волинської трагедії в неділю, 8 липня.
Нагадаємо, що раніше в ЗМІ фігурувала інформація про візит 7-8 липня на Волинь президента Польщі Анджея Дуди.
До слова, 6 липня на Волинь приїде віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
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