Сільський голова з Волині одружився. ФОТО

Олександр Гуч одружився.



Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтерка Ольга Валянік.



"Славетна Волинщина втратила іще одного завидного холостяка... Віддали такого хлопа, а отримали щасливу сім'ю! Вітаємо!", - написала вона та опублікувала світлини.











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