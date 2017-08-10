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Сільський голова з Волині одружився. ФОТО

Сільський голова з Волині одружився. ФОТО
Дернівський сільський голова Олександр Гуч одружився.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтерка Ольга Валянік.

"Славетна Волинщина втратила іще одного завидного холостяка... Віддали такого хлопа, а отримали щасливу сім'ю! Вітаємо!", - написала вона та опублікувала світлини.





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Теги: Олександр Гуч, одруження, Дерно, Волинь
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