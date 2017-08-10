Сільський голова з Волині одружився. ФОТО
Сьогодні, 13:39
Дернівський сільський голова Олександр Гуч одружився.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтерка Ольга Валянік.
"Славетна Волинщина втратила іще одного завидного холостяка... Віддали такого хлопа, а отримали щасливу сім'ю! Вітаємо!", - написала вона та опублікувала світлини.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтерка Ольга Валянік.
"Славетна Волинщина втратила іще одного завидного холостяка... Віддали такого хлопа, а отримали щасливу сім'ю! Вітаємо!", - написала вона та опублікувала світлини.
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Коментарі 1
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