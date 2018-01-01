Риба на сонці і клейонці: як на Світязі продають закуску під пиво





У сезон торговці працюють з ранку і до пізньої ночі, - йдеться у сюжеті



Кажуть, купують товар у рибалок, а потім готують його вдома та приносять на сюди на продаж. Чи не найпопулярніший смаколик - копчений вугор.



Його тут продають від 300 гривень за штуку. Однак продавці зізнаються, гарантій, що вугор саме зі Світязю дати не може ніхто.



Рибу на Світязі продають під відкритим небом, розклавши на клейонці. Холодильників чи вітрин немає. Мух відганяють пильні продавці. Вони ж запевняють - щодня приносять таку кількість риби, яку можна швидко продати. Мовляв, під палючим сонцем вона висихає. Покупців такі умови не лякають.



Хоча фахівці радять бути обережнішими. Кажуть, неякісна риба може не лише вкласти вас на лікарняне ліжко, а й призвести до смерті.



За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку 2018 року 53 людини захворіли на ботулізм, четверо померли. Найчастіше причиною хвороби є термічно необроблена риба та неякісна консервація.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прилавки ринку в селі Світязь заполонили рибні смаколики.У сезон торговці працюють з ранку і до пізньої ночі, - йдеться у сюжеті 12 каналі Кажуть, купують товар у рибалок, а потім готують його вдома та приносять на сюди на продаж. Чи не найпопулярніший смаколик - копчений вугор.Його тут продають від 300 гривень за штуку. Однак продавці зізнаються, гарантій, що вугор саме зі Світязю дати не може ніхто.Рибу на Світязі продають під відкритим небом, розклавши на клейонці. Холодильників чи вітрин немає. Мух відганяють пильні продавці. Вони ж запевняють - щодня приносять таку кількість риби, яку можна швидко продати. Мовляв, під палючим сонцем вона висихає. Покупців такі умови не лякають.Хоча фахівці радять бути обережнішими. Кажуть, неякісна риба може не лише вкласти вас на лікарняне ліжко, а й призвести до смерті.За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку 2018 року 53 людини захворіли на ботулізм, четверо померли. Найчастіше причиною хвороби є термічно необроблена риба та неякісна консервація.

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