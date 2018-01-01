28-річна волинянка ножем порізала обличчя чоловікові





Інцидент трапився 5 липня ввечері, в квартирі за місцем проживання подружжя, - інформує ГУНП у Волинській області.



В ході сімейної сварки 28-річна жінка завдала кухонним ножем ушкодження 39-річному чоловіку. Потерпілий отримав різану рану обличчя. Постраждалому надали медичну допомогу.



За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ( умисне легке тілесне ушкодження ) Кримінального кодексу України. Винуватиці загрожує, зокрема, покарання у вигляді виправних робіт строком до одного року.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Нововолинську 28-річна жінка нанесла своєму чоловіку поранення ножем.Інцидент трапився 5 липня ввечері, в квартирі за місцем проживання подружжя, - інформує ГУНП у Волинській області.В ході сімейної сварки 28-річна жінка завдала кухонним ножем ушкодження 39-річному чоловіку. Потерпілий отримав різану рану обличчя. Постраждалому надали медичну допомогу.За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ( умисне легке тілесне ушкодження ) Кримінального кодексу України. Винуватиці загрожує, зокрема, покарання у вигляді виправних робіт строком до одного року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію