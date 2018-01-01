28-річна волинянка ножем порізала обличчя чоловікові
Сьогодні, 12:59
В Нововолинську 28-річна жінка нанесла своєму чоловіку поранення ножем.
Інцидент трапився 5 липня ввечері, в квартирі за місцем проживання подружжя, - інформує ГУНП у Волинській області.
В ході сімейної сварки 28-річна жінка завдала кухонним ножем ушкодження 39-річному чоловіку. Потерпілий отримав різану рану обличчя. Постраждалому надали медичну допомогу.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ( умисне легке тілесне ушкодження ) Кримінального кодексу України. Винуватиці загрожує, зокрема, покарання у вигляді виправних робіт строком до одного року.
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Інцидент трапився 5 липня ввечері, в квартирі за місцем проживання подружжя, - інформує ГУНП у Волинській області.
В ході сімейної сварки 28-річна жінка завдала кухонним ножем ушкодження 39-річному чоловіку. Потерпілий отримав різану рану обличчя. Постраждалому надали медичну допомогу.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ( умисне легке тілесне ушкодження ) Кримінального кодексу України. Винуватиці загрожує, зокрема, покарання у вигляді виправних робіт строком до одного року.
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