У Львові в трамваї помер чоловік
Сьогодні, 13:35
У Львові 6 липня, близько 9:15, в трамвайних раптово помер пасажир.
Про це УНН повідомили в прес-службі міської ради.
“На місце події оперативно прибули медики, які констатували смерть пасажира. Зараз на місці події працюють поліція, медики та служба безпеки руху ЛКП „Львівелектротранс“. Особу померлого та причини смерті встановлюють”, — йдеться у повідомленні.
Як вдалося з’ясувати, чоловік 1952 року народження, ймовірно, помер природньою смертю або внаслідок захворювання.
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Про це УНН повідомили в прес-службі міської ради.
“На місце події оперативно прибули медики, які констатували смерть пасажира. Зараз на місці події працюють поліція, медики та служба безпеки руху ЛКП „Львівелектротранс“. Особу померлого та причини смерті встановлюють”, — йдеться у повідомленні.
Як вдалося з’ясувати, чоловік 1952 року народження, ймовірно, помер природньою смертю або внаслідок захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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