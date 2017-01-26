На Волині юних художників з Луганщини вчили малювати на склі. ВІДЕО

“Малярство у дружньому колі”. На пленер з такою назвою юних художників з Луганщини, які відпочивають на Світязі, запросив благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині”.Волонтерта педагоги ковельської арт-студії “СвітОк” ознайомили дітей з технікою малюнка на склі.“Вона дуже давня в Україні. Але завдяки новим сучасним матеріалам можна експериментувати, застосовувати різні прийоми. Дітям цікаво, бо вони вперше таку техніку апробують. Але так як у них є навички, то результати, думаю, будуть гарними...” , - каже художницяСюжети для своїх картин діти обирали самі: у когось на склі народжувались пейзажі, хтось побачив тему для креативу в іншому.“ Я бачила тут багато оголошень про продаж раків. І тому я вирішила намалювати ось це: раки у мене дорогі, але у мене їх немає ..." - поділилася учасниця пленеруПроект “Україна без сліз” в рамках 12-го арт-каравану дружби “Схід та Захід разом” на Волині реалізовують під патронатом народного депутата України Степана Івахіва. Мета проекту — арт-реабілітація дітей із зони АТО.“Патріоти Волині” були першими, хто фінансував проект психологічної реабілітації бійців у 2014 році. І ми тоді набралися досвіду з арт-терапії, тому зараз теж вирішили приєднатися і бути дотичними до такого проекту”, - зазначила волонтер ГО “Зігрій душу” Анна Лисакова.Кращі картини дітей, створені під час пленерів та майстер-класів на Волині, доповнять підсумкову виставку проекту з назвою “Україна очима дітей АТО”.Ігор ЧАЙКА