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На Волині юних художників з Луганщини вчили малювати на склі. ВІДЕО

На Волині юних художників з Луганщини вчили малювати на склі. ВІДЕО
“Малярство у дружньому колі”. На пленер з такою назвою юних художників з Луганщини, які відпочивають на Світязі, запросив благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині”.

Волонтер Анна Лисакова та педагоги ковельської арт-студії “СвітОк” ознайомили дітей з технікою малюнка на склі.

“Вона дуже давня в Україні. Але завдяки новим сучасним матеріалам можна експериментувати, застосовувати різні прийоми. Дітям цікаво, бо вони вперше таку техніку апробують. Але так як у них є навички, то результати, думаю, будуть гарними...” , - каже художниця Оксана Цюп’яшук.

Сюжети для своїх картин діти обирали самі: у когось на склі народжувались пейзажі, хтось побачив тему для креативу в іншому.

“ Я бачила тут багато оголошень про продаж раків. І тому я вирішила намалювати ось це: раки у мене дорогі, але у мене їх немає ..." - поділилася учасниця пленеру Маргарита Ігнатьєва.

Проект “Україна без сліз” в рамках 12-го арт-каравану дружби “Схід та Захід разом” на Волині реалізовують під патронатом народного депутата України Степана Івахіва. Мета проекту — арт-реабілітація дітей із зони АТО.

“Патріоти Волині” були першими, хто фінансував проект психологічної реабілітації бійців у 2014 році. І ми тоді набралися досвіду з арт-терапії, тому зараз теж вирішили приєднатися і бути дотичними до такого проекту”, - зазначила волонтер ГО “Зігрій душу” Анна Лисакова.

Кращі картини дітей, створені під час пленерів та майстер-класів на Волині, доповнять підсумкову виставку проекту з назвою “Україна очима дітей АТО”.

Ігор ЧАЙКА


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Теги: діти, АТО, допомога, благодійність
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