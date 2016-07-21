Дзвонять і вимагають гроші за звільнення рідних: волинян обдурюють шахраї-«поліцейські»





Про це йдеться на сторінці Любешівського відділення поліції у Facebook.



За словами правоохоронців, 5 липня отримали два повідомлення про випадки шахрайства. Невідомі вимагають гроші за звільнення рідних із поліції.



На щастя, люди не перевели кошти шахраям.

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