Поліція прокоментувала інцидент зі знайденою гранатою у Луцьку





Нагадаємо, що ввечері 6 липня,



Поліцейські вибухотехніки встановили, що знахідка є ручною гранатою «Ф-1» та вилучили її. Ніхто з людей не постраждав. Слідчі розпочали кримінальне провадження.



Зазначається, що повідомлення про знахідку предмета, схожого на гранату, надійшло до поліції по 21 годині від 50-річного лучанина.



На місце події одразу ж виїхали патрульна поліція, спеціалісти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група.



Слідчі Луцького відділу поліції кваліфікували подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.



Проводиться досудове розслідування.









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