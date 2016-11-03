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Поліція прокоментувала інцидент зі знайденою гранатою у Луцьку

Поліція прокоментувала інцидент зі знайденою гранатою у Луцьку
У Луцьку поліція розпочала кримінальне провадження за фактом, виявленої в багатоповерхівці гранати.

Нагадаємо, що ввечері 6 липня, чоловік на вулиці Конякіна виявив біля дверей квартири свого 57-річного сусіда предмет схожий на гранату, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські вибухотехніки встановили, що знахідка є ручною гранатою «Ф-1» та вилучили її. Ніхто з людей не постраждав. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Зазначається, що повідомлення про знахідку предмета, схожого на гранату, надійшло до поліції по 21 годині від 50-річного лучанина.

На місце події одразу ж виїхали патрульна поліція, спеціалісти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Слідчі Луцького відділу поліції кваліфікували подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування.




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Теги: граната, Луцьк, поліція
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