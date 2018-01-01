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На Волині поліція викрила серійного злодія, який обкрадав фермерів

На Волині поліція викрила серійного злодія, який обкрадав фермерів
У селі Мощена Ковельського району чоловік протягом весни обкрадав місцеве фермерське господарство та обійстя селян.

Злодій завдав власникам майна збитків на понад 10 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.

Згодом правоохоронці встановили причетність до крадіжок 40-річного жителя Турійського району.

Зловмисник викрадав з господарств електродвигуни. Зокрема, поліцейські встановили, що правопорушник у березні, зірвавши навісний замок з дверей одного із підсобних приміщень, незаконно заволодів електродвигуном від млина, вартістю 1,8 тис. грн. У травні він викрав із приміщення місцевого фермерського господарства два електродвигуни від зерноочистної техніки, вартістю 5,5 тис. грн.

Усе викрадене правопорушником майно поліцейські вилучили й повернуть законним власникам.





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Теги: злодій, Волинь
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