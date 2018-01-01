На Волині поліція викрила серійного злодія, який обкрадав фермерів





Злодій завдав власникам майна збитків на понад 10 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.



Згодом правоохоронці встановили причетність до крадіжок 40-річного жителя Турійського району.



Зловмисник викрадав з господарств електродвигуни. Зокрема, поліцейські встановили, що правопорушник у березні, зірвавши навісний замок з дверей одного із підсобних приміщень, незаконно заволодів електродвигуном від млина, вартістю 1,8 тис. грн. У травні він викрав із приміщення місцевого фермерського господарства два електродвигуни від зерноочистної техніки, вартістю 5,5 тис. грн.



Усе викрадене правопорушником майно поліцейські вилучили й повернуть законним власникам.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мощена Ковельського району чоловік протягом весни обкрадав місцеве фермерське господарство та обійстя селян.Злодій завдав власникам майна збитків на понад 10 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.Згодом правоохоронці встановили причетність до крадіжок 40-річного жителя Турійського району.Зловмисник викрадав з господарств електродвигуни. Зокрема, поліцейські встановили, що правопорушник у березні, зірвавши навісний замок з дверей одного із підсобних приміщень, незаконно заволодів електродвигуном від млина, вартістю 1,8 тис. грн. У травні він викрав із приміщення місцевого фермерського господарства два електродвигуни від зерноочистної техніки, вартістю 5,5 тис. грн.Усе викрадене правопорушником майно поліцейські вилучили й повернуть законним власникам.

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