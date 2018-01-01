На Волині поліція викрила серійного злодія, який обкрадав фермерів
Сьогодні, 14:47
У селі Мощена Ковельського району чоловік протягом весни обкрадав місцеве фермерське господарство та обійстя селян.
Злодій завдав власникам майна збитків на понад 10 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.
Згодом правоохоронці встановили причетність до крадіжок 40-річного жителя Турійського району.
Зловмисник викрадав з господарств електродвигуни. Зокрема, поліцейські встановили, що правопорушник у березні, зірвавши навісний замок з дверей одного із підсобних приміщень, незаконно заволодів електродвигуном від млина, вартістю 1,8 тис. грн. У травні він викрав із приміщення місцевого фермерського господарства два електродвигуни від зерноочистної техніки, вартістю 5,5 тис. грн.
Усе викрадене правопорушником майно поліцейські вилучили й повернуть законним власникам.
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Злодій завдав власникам майна збитків на понад 10 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.
Згодом правоохоронці встановили причетність до крадіжок 40-річного жителя Турійського району.
Зловмисник викрадав з господарств електродвигуни. Зокрема, поліцейські встановили, що правопорушник у березні, зірвавши навісний замок з дверей одного із підсобних приміщень, незаконно заволодів електродвигуном від млина, вартістю 1,8 тис. грн. У травні він викрав із приміщення місцевого фермерського господарства два електродвигуни від зерноочистної техніки, вартістю 5,5 тис. грн.
Усе викрадене правопорушником майно поліцейські вилучили й повернуть законним власникам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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