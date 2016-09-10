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Розповіли про стан військових, які постраждали на Рівненському полігоні

Розповіли про стан військових, які постраждали на Рівненському полігоні
Троє військових, поранених вчора на Рівненському полігоні,  — в реанімації.

Вчора близько години дня вертольотом їх доставили до Львівського медичного шпиталю, - пише Громадське радіо.

Переліт пройшов без ускладнень і вже о другій годині їм почали проводити операції — діставали осколки, проводили хірургічну чистку ран. У важкому стані перебував військовий з проникаючою раною голови. У всіх бійців мінно-вибухові травми шиї, голови та верхньої частини тіла. Операції тривали майже шість годин.

Про будь-які зміни в стані чоловіків говорити ще рано говорить начальник Західного-регіонального медіацентру Олександр Поронюк.

«Вони знаходяться в медикаментозному стані, щоб вони не відчували болю, щоб нормально проходили всі процеси, їх безперечно медикаментами забезпечують. Зараз ці хлопці знаходяться у реанімації під постійним наглядом лікарів і медсестер. Будемо сподіватися, що все в них буде добре», — сказав Поронюк.

Зазначається, що іійськовим 22, 32 і 33 роки. Двоє з них із Закарпаття, ще один — з Хмельницької області.

Нагадаємо, вчора під час навчань на Рівненському полігоні троє військових загинули і дев’ятеро отримали поранення через розрив міномету «Молот». Після цього в «Укроборонпромі» заявили, що для Збройних сил України немає альтернатив мінометів «Молот».


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Теги: вибух, полігон
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