Розповіли про стан військових, які постраждали на Рівненському полігоні





Вчора близько години дня вертольотом їх доставили до Львівського медичного шпиталю, - пише



Переліт пройшов без ускладнень і вже о другій годині їм почали проводити операції — діставали осколки, проводили хірургічну чистку ран. У важкому стані перебував військовий з проникаючою раною голови. У всіх бійців мінно-вибухові травми шиї, голови та верхньої частини тіла. Операції тривали майже шість годин.



Про будь-які зміни в стані чоловіків говорити ще рано говорить начальник Західного-регіонального медіацентру Олександр Поронюк.



«Вони знаходяться в медикаментозному стані, щоб вони не відчували болю, щоб нормально проходили всі процеси, їх безперечно медикаментами забезпечують. Зараз ці хлопці знаходяться у реанімації під постійним наглядом лікарів і медсестер. Будемо сподіватися, що все в них буде добре», — сказав Поронюк.



Зазначається, що іійськовим 22, 32 і 33 роки. Двоє з них із Закарпаття, ще один — з Хмельницької області.



Нагадаємо, вчора під час





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє військових, поранених вчора на Рівненському полігоні, — в реанімації.Вчора близько години дня вертольотом їх доставили до Львівського медичного шпиталю, - пише Громадське радіо Переліт пройшов без ускладнень і вже о другій годині їм почали проводити операції — діставали осколки, проводили хірургічну чистку ран. У важкому стані перебував військовий з проникаючою раною голови. У всіх бійців мінно-вибухові травми шиї, голови та верхньої частини тіла. Операції тривали майже шість годин.Про будь-які зміни в стані чоловіків говорити ще рано говорить начальник Західного-регіонального медіацентру Олександр Поронюк.«Вони знаходяться в медикаментозному стані, щоб вони не відчували болю, щоб нормально проходили всі процеси, їх безперечно медикаментами забезпечують. Зараз ці хлопці знаходяться у реанімації під постійним наглядом лікарів і медсестер. Будемо сподіватися, що все в них буде добре», — сказав Поронюк.Зазначається, що іійськовим 22, 32 і 33 роки. Двоє з них із Закарпаття, ще один — з Хмельницької області.Нагадаємо, вчора під час навчань на Рівненському полігоні троє військових загинули і дев’ятеро отримали поранення через розрив міномету «Молот». Після цього в «Укроборонпромі» заявили, що для Збройних сил України немає альтернатив мінометів «Молот».

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