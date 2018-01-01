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Пожежні ліквідували задимлення в піцерії у Луцьку

Пожежні ліквідували задимлення в піцерії у Луцьку
У торгово-розважальному центрі «ПортCity» спрацювала сигналізація пожежної безпеки внаслідок задимлення у піцерії «Скоріні». Відтак, у закладі швидко впорались із потенційною небезпекою.

Про це повідомила прес-служба ТРЦ.

На місце події прибула пожежна, яка вивела людей з кінотеатру.

Це зробили для того, щоб на всякий випадок перевірити всю систему пожежної сигналізації.

Наразі небезпеки і загрози життю людей немає. Зазначається, що сеанси в кінотеатрі відновили. Все працює у штатному режимі. Всі протипожежні системи працюють на найвищому рівні.

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Теги: ПортCity, пожежа
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