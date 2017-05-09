Шацькі озера: 8 дивовижних перлин Волині





Тому ми радимо вам обирати менш людні місця, які не поступаючись красою Світязю (а деякі є навіть гарнішими), подарують вам найкомфортніші, найприємніші незабутні літні дні, - пише







Як відомо, цей Національний природній парк складається з 24 унікальних озер. До речі, Шацькі – це простонародна їх назва. Насправді, кожне має свою романтичну назву: тут і Луки, і Озерце, і Кримне, і Чорне… Вода в озерах не тільки дуже чиста, але й трохи мінералізована.



Неймовірна різноманітність риб в Шацьких озерах: окунь, плотва, щука, лящ, карась, короп, сом, в’юн, вугор, канадський сом, судак, сазан амурський і білий амур. В багатьох живуть також раки.

Прибережні ліси багаті всілякими ягодами: суниця, малина, лохина, чорниця, ожина, брусниця, журавлина. Є в місцевих лісах і гриби, причому високої категорії: боровики (білі), підосичники, підберезники, маслюки, лисички.



Шацькі озера – це єдиний водний комплекс. Насправді вони не мають чітких меж між собою, а ті, що на віддалі одне від одного – з’єднуються протоками і каналами.



Отож, віддаляючись від надто популярного вже Світязя, відправляємось у пошуки інших мальовничих водойм.



Неподалік села Мельники розташовані відразу кілька чудових озер, кожне з яких гідне того, щоб його відвідати. Це досить велике озеро Кримно і дещо менші — Кругле, Красинець і Соминець.



Кримно

Неглибоке озеро з красивим піщаним дном. Розташоване недалеко від кордону з Білоруссю, тому з півночі в нього впадає білоруська річка Рита.



Озеро Кримно знамените своєю чистою водою і прекрасною довколишньою природою. Прикрашають його два струмки, що впадають, несучи цілющі води. Та особливою прикрасою озера є невеличкий острів серед води. Це надає Кримному миловидності та неповторності, тому його вважають одним з найкрасивіших озер всього «ансамблю».



Пологі піщані береги чергуються з високими крейдяними. Краї всипані симпатичними маленькими камінцями.



Ростуть тут і дуже гарні рідкісні квіти – орхідеї. У водах плавають понад 25 видів риб, а на берегах гніздяться кулики та дикі качки.



Озеро віддалене від цивілізації. Тому тут особливо затишно і спокійно. Кримно запрошує відпочити від міської метушні, розслабитись, насолодитись лісовими ароматами, що наповнюють повітря. Порибалити, поплавати, заснути під відкритим небом, а на ранок прокинутись від мелодійного пташиного співу.



Соминець

Видовжене, неправильної форми озеро. Живописні піщані береги, що подекуди переходять у болтянисті, порослі очеретом. Загалом Соминець невеличкий, та з чистою і прозорою водою. Вона тепла і приємна для купання. Середня температура води влітку — 18,5°С.



Особливо цікаво тут буде для любителів порибалити. В озері водяться карликові сомики, а ще є щука, верховодка, окунь, йорж, краснопірка, карась, в’юн, лин. Особливо добре ловляться раки. У назві озера, безперечно, знайшла відображення його рибна фауна.



А ще тут у небі можна побачити дуже рідкісного великого хижого птаха орлана-білохвоста. Та не тільки його. Серед унікальних видів птахів водяться на приозерній території великий норець, лебідь-шипун, сіра гуска, крижень, чирок-тріскунок, червоноголова чернь, лиска, сизий мартин та звичайний мартин.



Соминець розташований у доступному та зручному для туристів місці. Від дороги, що веде в урочище Гряда, до Соминця рукою подати. Мешканці найближчих будинків охоче здають кімнати туристам і ціни значно нижчі, ніж на берегах Свитязя.



Пісочне

Озеро має незвичайну двоовальну форму.



Вода кришталево чиста та справді цілюща, адже в її склад входять срібло та гліцерин.



Пісочне причаровує розкішними піщаними пляжами, запашним повітрям, насиченим ароматами соснової живиці. Озеро добре прогрівається, тому пірнувши у прозору, наче живу, воду, отримаєте надзвичайні відчуття, що ні з чим не зрівняєте.



Попри берег на озерній воді плаває біле латаття, в очеретах гніздиться багато диких качок. Зранку можна побачити білих лебедів.



Їхати на Пісочне можна тим, хто звик до більшого комфорту, ніж відпочинок на двох попередніх озерах. Тут можна поселитись у приватній садибі, що обладнана всім необхідним для комфортного перебування на курорті. Як кажуть самі відпочивальники, місцеві мешканці тут винятково ввічливі і доброзичливі. Околиці – дуже чисті.



Пісочне — найкраще місце для сімейного відпочинку.



Чорне Велике

Власне, саме озеро займає крейдову котловину.



Невеличка, та досить глибока водойма (до 6 метрів) з романтичною назвою. А ще його називають “надією рибалок”. Широко розповсюджені тут такі види риб як плотва, карась сріблястий, лящ, йорж, в’юн, короп. Рідко, та може зустрітися сом та щука. З рідкісних завезених видів в озері Чорному Великому є білий амур та строкатий товстолобик — ці види тут не розмножуються.



На західному березі – місто Шацьк.



Нещодавно на березі Чорного Великого побудували містечко з найкращими умовами для відпочинку: з піщаним пляжем, великим пірсом, волейбольним майданчиком, альтанками.



Тепер озеро Велике Чорне стало улюбленим місцем відпочинку багатьох туристів не лише з Волині, а й сусідньої Білорусі.



Насолодитись красою озера можна і скориставшись екскурсією, в програму якої входить Чорне Велике. А таких на шацькому курорті проводиться чимало.



Пулемецьке

Своїми розмірами поступається тільки Свитязю.



На піщаному дні озера є дві продовгуваті западини, між якими розміщений підводний пагорб.



З півдня Пулемецьке щільною стіною обступають ліси. Саме в них в роки німецької окупації діяв один з партизанських загонів.



На березі озера стоїть така собі вежа, з якої чудово спостерігати красу природи озера. Особливо чудовими виходять світлини, зроблені тут у час заходу сонця.



Тут завжди панує тиша. Лише час від часу в неї вривається пташиний крик, привертаючи увагу до безкрайого синього неба, що відбивається, ніби в дзеркалі, в чистій озерній воді.



Дивовижна природа, з якою ви досягнете душевної гармонії, сприятливо вплине на нервову систему, і додому ви повернетеся справді відпочилими, умиротвореними, спокійним, і готовим до подальшої праці.



Мошне

Реліктове озеро, його навіть називають еталоном реліктових озер. Із шацьких воно — найстарше (близько 9800 років).



Знаходиться за кілька сотень метрів від кордону з Білоруссю. На берегах – дивовижні старовинні соснові ліси (до 140 років).



Поміж різноманітних видів моху можна зустріти навіть журавлину. Є тут і досить багато рідкісних рослин і тварин, занесених у Червону книгу. Якщо пощастить — можна побачити й лебедів.



Водяні лілії – жовті, білі, дрібні, великі, то самотньо розкидані, то квітучі цілими букетами. А навколо, як марево, погойдуються зарості з очерету і осоки.



Люцимер

Озеро дуже велике. Воно займає третє місце за площею серед групи Шацьких озер.



Розміщене серед лісних масивів, де ви знайдете досить санаторіїв, баз відпочинку і садиб. На північному березі Люцимера розташований районний центр Шацьк.



Озеро мальовниче. На синіх водах плаває біла лілія та жовта кувшинка.



Люцимер славиться багатством водоплавних птахів: лебеді, гоголі, крякви, гагари. Тут водиться близько 10 видів риб, у тому числі й вугор.



Цікаво, що кілька років тому на березі Люцимера археологи знайшли залишки житла поморської культури. На думку дослідників, саме тут колись знаходилось літописне місто Рай.



Світязь

Найглибше озеро нашої країни.



Здається, це ідеальне місце для купання — надзвичайно прозора вода, чисте піщане дно, а глибина збільшується дуже поступово. На окраїнах можна знайти лікувальні грязі. Намазати цими чорними ліками тіло завжди знаходиться багато бажаючих.



Зі всіх шацьких озер цей курорт є найпопулярнішим. Відповідно і інфраструктура найрозвинутіша. Водних розваг тут — на всі смаки, а ввечері можна ще й сходити на місцеві дискотеки, які організовують у тому ж Світязі — селі із аналогічною до озера назвою.



Відпочинок тут – це, практично те ж, що й відпочинок на морі. Та кращий він тим, що тут значно чистіше, спокійніше, та і природа довкола…



Хочите вірте, хочите, ні, та найкрасивіший Світязь саме вночі. Скупайтесь у прохолодній спокійній воді, коли довкола чарівна тиша. Або просто посидьте на дерев’яній кладочці під світлом місяця з коханою людиною. Це неймовірне відчуття романтики…

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шацькі озера прекрасні і дивовижні, але повною мірою відчути їхній затишок можна, лише віддалившись від шуму, створюваного натовпами відпочиваючих.Тому ми радимо вам обирати менш людні місця, які не поступаючись красою Світязю (а деякі є навіть гарнішими), подарують вам найкомфортніші, найприємніші незабутні літні дні, - пише Львів місто натхнення Як відомо, цей Національний природній парк складається з 24 унікальних озер. До речі, Шацькі – це простонародна їх назва. Насправді, кожне має свою романтичну назву: тут і Луки, і Озерце, і Кримне, і Чорне… Вода в озерах не тільки дуже чиста, але й трохи мінералізована.Неймовірна різноманітність риб в Шацьких озерах: окунь, плотва, щука, лящ, карась, короп, сом, в’юн, вугор, канадський сом, судак, сазан амурський і білий амур. В багатьох живуть також раки.Прибережні ліси багаті всілякими ягодами: суниця, малина, лохина, чорниця, ожина, брусниця, журавлина. Є в місцевих лісах і гриби, причому високої категорії: боровики (білі), підосичники, підберезники, маслюки, лисички.Шацькі озера – це єдиний водний комплекс. Насправді вони не мають чітких меж між собою, а ті, що на віддалі одне від одного – з’єднуються протоками і каналами.Отож, віддаляючись від надто популярного вже Світязя, відправляємось у пошуки інших мальовничих водойм.Неподалік села Мельники розташовані відразу кілька чудових озер, кожне з яких гідне того, щоб його відвідати. Це досить велике озеро Кримно і дещо менші — Кругле, Красинець і Соминець.Неглибоке озеро з красивим піщаним дном. Розташоване недалеко від кордону з Білоруссю, тому з півночі в нього впадає білоруська річка Рита.Озеро Кримно знамените своєю чистою водою і прекрасною довколишньою природою. Прикрашають його два струмки, що впадають, несучи цілющі води. Та особливою прикрасою озера є невеличкий острів серед води. Це надає Кримному миловидності та неповторності, тому його вважають одним з найкрасивіших озер всього «ансамблю».Пологі піщані береги чергуються з високими крейдяними. Краї всипані симпатичними маленькими камінцями.Ростуть тут і дуже гарні рідкісні квіти – орхідеї. У водах плавають понад 25 видів риб, а на берегах гніздяться кулики та дикі качки.Озеро віддалене від цивілізації. Тому тут особливо затишно і спокійно. Кримно запрошує відпочити від міської метушні, розслабитись, насолодитись лісовими ароматами, що наповнюють повітря. Порибалити, поплавати, заснути під відкритим небом, а на ранок прокинутись від мелодійного пташиного співу.Видовжене, неправильної форми озеро. Живописні піщані береги, що подекуди переходять у болтянисті, порослі очеретом. Загалом Соминець невеличкий, та з чистою і прозорою водою. Вона тепла і приємна для купання. Середня температура води влітку — 18,5°С.Особливо цікаво тут буде для любителів порибалити. В озері водяться карликові сомики, а ще є щука, верховодка, окунь, йорж, краснопірка, карась, в’юн, лин. Особливо добре ловляться раки. У назві озера, безперечно, знайшла відображення його рибна фауна.А ще тут у небі можна побачити дуже рідкісного великого хижого птаха орлана-білохвоста. Та не тільки його. Серед унікальних видів птахів водяться на приозерній території великий норець, лебідь-шипун, сіра гуска, крижень, чирок-тріскунок, червоноголова чернь, лиска, сизий мартин та звичайний мартин.Соминець розташований у доступному та зручному для туристів місці. Від дороги, що веде в урочище Гряда, до Соминця рукою подати. Мешканці найближчих будинків охоче здають кімнати туристам і ціни значно нижчі, ніж на берегах Свитязя.Озеро має незвичайну двоовальну форму.Вода кришталево чиста та справді цілюща, адже в її склад входять срібло та гліцерин.Пісочне причаровує розкішними піщаними пляжами, запашним повітрям, насиченим ароматами соснової живиці. Озеро добре прогрівається, тому пірнувши у прозору, наче живу, воду, отримаєте надзвичайні відчуття, що ні з чим не зрівняєте.Попри берег на озерній воді плаває біле латаття, в очеретах гніздиться багато диких качок. Зранку можна побачити білих лебедів.Їхати на Пісочне можна тим, хто звик до більшого комфорту, ніж відпочинок на двох попередніх озерах. Тут можна поселитись у приватній садибі, що обладнана всім необхідним для комфортного перебування на курорті. Як кажуть самі відпочивальники, місцеві мешканці тут винятково ввічливі і доброзичливі. Околиці – дуже чисті.Пісочне — найкраще місце для сімейного відпочинку.Власне, саме озеро займає крейдову котловину.Невеличка, та досить глибока водойма (до 6 метрів) з романтичною назвою. А ще його називають “надією рибалок”. Широко розповсюджені тут такі види риб як плотва, карась сріблястий, лящ, йорж, в’юн, короп. Рідко, та може зустрітися сом та щука. З рідкісних завезених видів в озері Чорному Великому є білий амур та строкатий товстолобик — ці види тут не розмножуються.На західному березі – місто Шацьк.Нещодавно на березі Чорного Великого побудували містечко з найкращими умовами для відпочинку: з піщаним пляжем, великим пірсом, волейбольним майданчиком, альтанками.Тепер озеро Велике Чорне стало улюбленим місцем відпочинку багатьох туристів не лише з Волині, а й сусідньої Білорусі.Насолодитись красою озера можна і скориставшись екскурсією, в програму якої входить Чорне Велике. А таких на шацькому курорті проводиться чимало.Своїми розмірами поступається тільки Свитязю.На піщаному дні озера є дві продовгуваті западини, між якими розміщений підводний пагорб.З півдня Пулемецьке щільною стіною обступають ліси. Саме в них в роки німецької окупації діяв один з партизанських загонів.На березі озера стоїть така собі вежа, з якої чудово спостерігати красу природи озера. Особливо чудовими виходять світлини, зроблені тут у час заходу сонця.Тут завжди панує тиша. Лише час від часу в неї вривається пташиний крик, привертаючи увагу до безкрайого синього неба, що відбивається, ніби в дзеркалі, в чистій озерній воді.Дивовижна природа, з якою ви досягнете душевної гармонії, сприятливо вплине на нервову систему, і додому ви повернетеся справді відпочилими, умиротвореними, спокійним, і готовим до подальшої праці.Реліктове озеро, його навіть називають еталоном реліктових озер. Із шацьких воно — найстарше (близько 9800 років).Знаходиться за кілька сотень метрів від кордону з Білоруссю. На берегах – дивовижні старовинні соснові ліси (до 140 років).Поміж різноманітних видів моху можна зустріти навіть журавлину. Є тут і досить багато рідкісних рослин і тварин, занесених у Червону книгу. Якщо пощастить — можна побачити й лебедів.Водяні лілії – жовті, білі, дрібні, великі, то самотньо розкидані, то квітучі цілими букетами. А навколо, як марево, погойдуються зарості з очерету і осоки.Озеро дуже велике. Воно займає третє місце за площею серед групи Шацьких озер.Розміщене серед лісних масивів, де ви знайдете досить санаторіїв, баз відпочинку і садиб. На північному березі Люцимера розташований районний центр Шацьк.Озеро мальовниче. На синіх водах плаває біла лілія та жовта кувшинка.Люцимер славиться багатством водоплавних птахів: лебеді, гоголі, крякви, гагари. Тут водиться близько 10 видів риб, у тому числі й вугор.Цікаво, що кілька років тому на березі Люцимера археологи знайшли залишки житла поморської культури. На думку дослідників, саме тут колись знаходилось літописне місто Рай.Найглибше озеро нашої країни.Здається, це ідеальне місце для купання — надзвичайно прозора вода, чисте піщане дно, а глибина збільшується дуже поступово. На окраїнах можна знайти лікувальні грязі. Намазати цими чорними ліками тіло завжди знаходиться багато бажаючих.Зі всіх шацьких озер цей курорт є найпопулярнішим. Відповідно і інфраструктура найрозвинутіша. Водних розваг тут — на всі смаки, а ввечері можна ще й сходити на місцеві дискотеки, які організовують у тому ж Світязі — селі із аналогічною до озера назвою.Відпочинок тут – це, практично те ж, що й відпочинок на морі. Та кращий він тим, що тут значно чистіше, спокійніше, та і природа довкола…Хочите вірте, хочите, ні, та найкрасивіший Світязь саме вночі. Скупайтесь у прохолодній спокійній воді, коли довкола чарівна тиша. Або просто посидьте на дерев’яній кладочці під світлом місяця з коханою людиною. Це неймовірне відчуття романтики…

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