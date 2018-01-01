У Луцьку вулиця «не бачила» асфальту. ФОТО
Сьогодні, 10:27
Лучанин Микола Іванов зареєстрував звернення щодо відсутності асфальтного покриття на вулиці Ярослава Стецька.
Проблема висвітлена на порталі Відкрите місто.
«Дорога на даній вулиці жахлива. Після дощу пройти взагалі неможливо. Люди власними силами засипали ями щебенем але цього хватає ненадовго», - розповів чоловік.
Також Микола Іванов зазначив, що асфальтного покриття на вулиці Ярослава Стецька та провулках, які прилягають до вулиці Малоомелянівської, ніколи не було.
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Проблема висвітлена на порталі Відкрите місто.
«Дорога на даній вулиці жахлива. Після дощу пройти взагалі неможливо. Люди власними силами засипали ями щебенем але цього хватає ненадовго», - розповів чоловік.
Також Микола Іванов зазначив, що асфальтного покриття на вулиці Ярослава Стецька та провулках, які прилягають до вулиці Малоомелянівської, ніколи не було.
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Коментарі 1
Там весь район без асфальту!!!!!, а влада "бруківочкою в два слоя" викладає в центрі, та нові парапети при вході в міськраду з натурального каменю!!!! Все для людей!!!! Так будемо і голосувати!!!!Я перед своїм будинком насипав щебеню...а далі як? діти в школу по ямам і грязюці, мами з візочками..... ми живемо в тому районі вже 20 років, нічого не робиться, тільки "московському патріархату" землю під церкву виділили і покійний Романюк раз приїхав....ні дитячих майданчиків, нічого!!!!!! кругом "грунтовка"!!!! А податки платимо!!!! Де наші гроші????
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