У Луцьку вулиця «не бачила» асфальту. ФОТО









«Дорога на даній вулиці жахлива. Після дощу пройти взагалі неможливо. Люди власними силами засипали ями щебенем але цього хватає ненадовго», - розповів чоловік.



Також Микола Іванов зазначив, що асфальтного покриття на вулиці Ярослава Стецька та провулках, які прилягають до вулиці Малоомелянівської, ніколи не було.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин Микола Іванов зареєстрував звернення щодо відсутності асфальтного покриття на вулиці Ярослава Стецька. Проблема висвітлена на порталі Відкрите місто.«Дорога на даній вулиці жахлива. Після дощу пройти взагалі неможливо. Люди власними силами засипали ями щебенем але цього хватає ненадовго», - розповів чоловік.Також Микола Іванов зазначив, що асфальтного покриття на вулиці Ярослава Стецька та провулках, які прилягають до вулиці Малоомелянівської, ніколи не було.

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