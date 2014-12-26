Волинянин набрав 200 балів на ЗНО з двох предметів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Максимальний бал зі ЗНО - 200 балів - з двох предметів отримали 12 школярів зі всієї України. Серед них і волинянин Андрій Сафонюк, який навчався у Камені-Каширському.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного.Волинь.
Біологія і хімія - предмети, з яких Андрій набрав максимальний результат. Ці дисципліни вчив найбільше, каже випускник.
«Найбільше я завдячую своїм батькам і рідним. Вони найбільше в мене вірили... Навіть я так не думав, що зможу. А вони вірили.
Скільки часу я готувався? Навчальний рік. Багато займався, і в інтернеті читав, і книжки, в мене багато довідників було... Там і звірявся, і систематизував свої знання», - розповів Андрій Сафонюк.
Класний керівник 11-Б Руслана Корнічук каже, що відверто здивована як результатом Андрія, так і загальноукраїнськими показниками.
«У нас був математичний клас... Навчалося 17 учнів. Всі навчалися на достатньо високому рівні», - зауважила вчитель.
«Ми гордимося тим, що Андрій дуже добре сприймав те, що йому пропонували, дуже багато у нього завжди було запитань, і, мабуть, саме тому, що він мріяв досягти поставленої мети. А мрія його була - стати лікарем», - переконана директор школи-ліцею №1 Людмила Тішкова.
Андрій Сафонюк каже, що подає документи до єдиного закладу, у якому хоче навчатися - до медичного університету до столиці.
«У мене мама медсестра, але я з дитинства (не тільки через неї) просто не уявляв себе в іншому. Хотілося саме лікувати та допомагати», - резюмував юнак.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного.Волинь.
Біологія і хімія - предмети, з яких Андрій набрав максимальний результат. Ці дисципліни вчив найбільше, каже випускник.
«Найбільше я завдячую своїм батькам і рідним. Вони найбільше в мене вірили... Навіть я так не думав, що зможу. А вони вірили.
Скільки часу я готувався? Навчальний рік. Багато займався, і в інтернеті читав, і книжки, в мене багато довідників було... Там і звірявся, і систематизував свої знання», - розповів Андрій Сафонюк.
Класний керівник 11-Б Руслана Корнічук каже, що відверто здивована як результатом Андрія, так і загальноукраїнськими показниками.
«У нас був математичний клас... Навчалося 17 учнів. Всі навчалися на достатньо високому рівні», - зауважила вчитель.
«Ми гордимося тим, що Андрій дуже добре сприймав те, що йому пропонували, дуже багато у нього завжди було запитань, і, мабуть, саме тому, що він мріяв досягти поставленої мети. А мрія його була - стати лікарем», - переконана директор школи-ліцею №1 Людмила Тішкова.
Андрій Сафонюк каже, що подає документи до єдиного закладу, у якому хоче навчатися - до медичного університету до столиці.
«У мене мама медсестра, але я з дитинства (не тільки через неї) просто не уявляв себе в іншому. Хотілося саме лікувати та допомагати», - резюмував юнак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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