Погода в Луцьку на середу, 11 липня
Сьогодні, 20:00
Ранок та вечір середи у Луцьку будуть ясними, вдень очікується хмарність.
Про це повідомляє sinoptik.ua.
За даними синоптиків, опадів не передбачається.
Температура вдень - 25-28°, а вночі - 18°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців. З цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день наші пращури слухали зозулю: якщо вона переставала кувати - зима рано прийде.
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Про це повідомляє sinoptik.ua.
За даними синоптиків, опадів не передбачається.
Температура вдень - 25-28°, а вночі - 18°.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців. З цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день наші пращури слухали зозулю: якщо вона переставала кувати - зима рано прийде.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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