Погода в Луцьку на середу, 11 липня





Про це повідомляє



За даними синоптиків, опадів не передбачається.



Температура вдень - 25-28°, а вночі - 18°.



Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців. З цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день наші пращури слухали зозулю: якщо вона переставала кувати - зима рано прийде.

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