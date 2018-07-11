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Погода в Луцьку на середу, 11 липня

Погода в Луцьку на середу, 11 липня
Ранок та вечір середи у Луцьку будуть ясними, вдень очікується хмарність.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

За даними синоптиків, опадів не передбачається.

Температура вдень - 25-28°, а вночі - 18°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців. З цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні Петрового дня (12 липня) сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день наші пращури слухали зозулю: якщо вона переставала кувати - зима рано прийде.

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Теги: погода, прогноз
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