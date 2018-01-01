MONATIK дасть великий сольний концерт на «Олімпійському»

MONATIK, який нещодавно разом з Надею Дорофєєвої зняв кліп на «сексуальну» пісню, оголосив дату майбутнього великого сольного концерту.



Для своїх шанувальників артист готує абсолютно нове стадіонне шоу - Love It Ритм, - повідомляє



У перший день літа 2019 року - 1 червня MONATIK представить свій третій студійний альбом на головній спортивній арені країни - НСК «Олімпійський». В альбомі будуть представлені вже стали хітами сингли «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день» (feat Ніна Матвієнко). Більш того, днями відбудеться реліз спільного треку «Глубоко...» з Надею Дорофєєвою, який також увійде в третій сольний альбом MONATIK.



«Ми настільки сильно натхненні результатом концерту Vitamin D, який відбувся у Києві в Палаці спорту. Тим, як відреагували люди і як сильно вони чекають наступного шоу. Саме цей факт нас так сильно промотивував створити ще більш масштабну подія для ще більшої кількості людей. Для нас найважливіше, щоб кожен зміг відвідати ексклюзивне шоу, адже воно відбудеться лише один раз - в перший день літа 2019 року на НСК «Олімпійський» в Києві. Це буде такий вечір, коли тисячі таких різних і таких особливих сердець стануть одним цілим і зазвучать в один ритм!» - заявив виконавець.



Режисером-постановником Stadium Show Love It Ритм виступить Денис Стульніков, з яким MONATIK пов'язують самі неординарні рішення концепцій. Live Show Vitamin D у Палаці спорту, режисером якого виступив Стульніков, отримав безліч нагород, серед яких «Краще концертне шоу» за версією професійної музичної премії YUNA, а також національної телевізійної премії «Телетріумф».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автор танцювальних хітів, мультиартист, композитор і саунд-продюсер, який нещодавно разом ззняв кліп на «сексуальну» пісню, оголосив дату майбутнього великого сольного концерту.Для своїх шанувальників артист готує абсолютно нове стадіонне шоу - Love It Ритм, - повідомляє ТСН У перший день літа 2019 року - 1 червня MONATIK представить свій третій студійний альбом на головній спортивній арені країни - НСК «Олімпійський». В альбомі будуть представлені вже стали хітами сингли «То, от чего без ума», «Жизнь поет», «Зашивает душу», «Цей день» (feat Ніна Матвієнко). Більш того, днями відбудеться реліз спільного треку «Глубоко...» з Надею Дорофєєвою, який також увійде в третій сольний альбом MONATIK.«Ми настільки сильно натхненні результатом концерту Vitamin D, який відбувся у Києві в Палаці спорту. Тим, як відреагували люди і як сильно вони чекають наступного шоу. Саме цей факт нас так сильно промотивував створити ще більш масштабну подія для ще більшої кількості людей. Для нас найважливіше, щоб кожен зміг відвідати ексклюзивне шоу, адже воно відбудеться лише один раз - в перший день літа 2019 року на НСК «Олімпійський» в Києві. Це буде такий вечір, коли тисячі таких різних і таких особливих сердець стануть одним цілим і зазвучать в один ритм!» - заявив виконавець.Режисером-постановником Stadium Show Love It Ритм виступить, з яким MONATIK пов'язують самі неординарні рішення концепцій. Live Show Vitamin D у Палаці спорту, режисером якого виступив Стульніков, отримав безліч нагород, серед яких «Краще концертне шоу» за версією професійної музичної премії YUNA, а також національної телевізійної премії «Телетріумф».

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