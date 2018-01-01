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Родина чоловіка, якого жорстоко побили на Волині, просить допомогти

Родина чоловіка, якого жорстоко побили на Волині, просить допомогти
Просять допомогти 51-річному чоловіку, якого побили у Нововолинську.

Про це пише БУГ.

Нагадаємо, чоловіка виявили вночі 8 липня. Його знайшли на вулиці без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою. Поліція відкрила «кримінал».

Згодом затримали 19-річного мешканця Нововолинська та вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу.

Потерпілий знаходиться у реанімаційному відділенні. Йому зробили операцію, до свідомості не приходить.

Донька чоловіка розповідає, що пошкодженні життєво важливі ділянки мозку. Лікарі дають невтішні прогнози. В потерпілого практично не було «живого» місця, все перебите.

В день на лікування йдуть немаленькі суми. Родина сподівається, що життя батька та дідуся врятують та просить допомоги небайдужих.

Допомогу можна перерахувати на картку Приватбанку 5168 7573 7101 6082 Ольга Семенюк (дружина).

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Теги: побиття, Волинь, Нововолинськ, поліція, лікарня
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