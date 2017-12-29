Опублікували відео затримання луцького поліцейського-хабарника
Сьогодні, 13:23
Працівники центрального апарату Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили та затримали виконувача обов’язків начальника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції Руслана Макогончука. Це відбулося учора, 11 липня.
Наразі ж "Суспільне Волині" опублікувало відео затримання.
Головний борець з корупцією у лавах обласної поліції був викритий своїми колегами у вимаганні та отриманні хабара за непритягнення до відповідальності працівника поліції.
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Наразі ж "Суспільне Волині" опублікувало відео затримання.
Головний борець з корупцією у лавах обласної поліції був викритий своїми колегами у вимаганні та отриманні хабара за непритягнення до відповідальності працівника поліції.
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Коментарі 1
На дибу цього мусора ,щоб другм неповадно було .
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