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Опублікували відео затримання луцького поліцейського-хабарника

Опублікували відео затримання луцького поліцейського-хабарника
Працівники центрального апарату Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили та затримали виконувача обов’язків начальника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції Руслана Макогончука. Це відбулося учора, 11 липня.

Наразі ж "Суспільне Волині" опублікувало відео затримання.

Головний борець з корупцією у лавах обласної поліції був викритий своїми колегами у вимаганні та отриманні хабара за непритягнення до відповідальності працівника поліції.


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Теги: затримання, хабар, Руслан Макогончук
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Коментарі 1
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На дибу цього мусора ,щоб другм неповадно було .
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