Опублікували відео затримання луцького поліцейського-хабарника





Наразі ж



Головний борець з корупцією у лавах обласної поліції був викритий своїми колегами у вимаганні та отриманні хабара за непритягнення до відповідальності працівника поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники центрального апарату Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили та затримали виконувача обов’язків начальника Волинського управління внутрішньої безпеки поліції Руслана Макогончука. Це відбулося учора, 11 липня.Наразі ж "Суспільне Волині" опублікувало відео затримання.Головний борець з корупцією у лавах обласної поліції був викритий своїми колегами у вимаганні та отриманні хабара за непритягнення до відповідальності працівника поліції.

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