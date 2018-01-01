Захоплюється танцями і малюванням: донька Героя очікує сюрпризів на день народження
Сьогодні, 09:38
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
13 липня свій дев’ятий день народження святкує Упорова Юлія. Вона донька полеглого за Україну Героя Упорова Ігора Романовича – командира бойової машини – командира відділення 51-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. 28 червня 2014 року брав участь у бою біля села Макарове Станично-Луганського району Луганської області. Під час мінометного обстрілу боєць був поранений осколком у живіт. Помер від втрати крові у вертольоті при транспортуванні до шпиталю.
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (04.06.2015; посмертно), почесною відзнакою Володимир-Волинської міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» (29.10.2014; посмертно).
Почесний громадянин міста Володимир-Волинський (24.04.2015; посмертно).
Рішенням Володимир-Волинської міської ради від 9 вересня 2015 року № 46/15 на честь Ігоря Упорова найменовано вулицю в житловому кварталі по вулиці Луцькій.
Наша іменинниця навчається у гімназії ім. О. Цинкаловського, перейшла у 4 клас. У школі все добре, має хороших друзів. Третій клас завершила з похвальним листом. Найбльше Юлі подобаються такі предмети, як математика, українська мова, малювання. Є уроки які їй трішки не подобаються, а це трудове та інформатика. Вона сподівається, що у 4 класі усе зміниться.
Красуня захоплюється танцями та малюванням. Відвідує гурток бальних танців, в подальшому хоче ходити у художню студію.
Юля любить кататися на велосипеді, на роликах. На вулиці, де проживає, має дуже багато друів, з якими їй подобається проводити час, найчастіше вони грають у монополію.
У майбутньому Юлія себе бачить поліцейською або детективом.
Дівчинка завдяки волонтерам побувала в Болгарії, Данії та в Польщі у м. Ополє. Кожна подорож лишила дуже гарні та приємні спогади. За кордоном сподобалось море, парк Леголенд, аквапарк Лаландія, науковий музей Околарієт, зоопарк. В подальшому хотіла б відвідати Німеччину.
Але, де б вона не була, кожного разу з радістю повертається у Володимир-Волинський, адже це її рідне місто і дім у якому їй добре.
З відомих людей красуня мріє зустрітись зі співачкою Надією Дорофеєвою.
Як і всім дітям їй подобається дивитись різні анімаційні фільми, але найчастіше вона дивиться мультик «Монстри на канікулах».
У Юлічкі є менша сестричка Віолетта, яку вона дуже сильно любить, гуляє з нею, разом вони бавляться ляльками барбі. А ще у них є улюбленець песик, по імені Бренд. Це їхній найкращий друг.
Авторитетом для нашої іменинниці є мама, про яку донечка говорить так: «Вона хороша, дуже добра, щира. Нам із сестричкою сильно не вистачає татка. Тому ненька у нас і за маму і за тата. Завжди нами опікується, коли щось у нас не виходить, підкаже, навчить». Юлічка у свою чергу допомагає мамі глядіти сестричку, коли їй потрібно ненадовго відлучитись. Якщо мама щось попросить їй допомогти, дівчинка старається бути слухняною.
Юля має найкращих у світі бабусь Женю, Тамару, Ніну. Вони часто купують щось смачненьке для онучок.
Мама Надія каже: «Матеріальний стан сім’ї задовільний, хоча іноді є певні труднощі. Але завжди підтримують дуже хороші люди, яких сам Бог посилає нам. Серед них волонтери, хресні, тітки, які завжди поруч. У всіх них велике, щире серце. Дякую усім хто допоміг і допомагає мені та моїм дітям. Завдяки волонтерам донечки відвідують цікаві заходи, кожного разу вони у захваті від розваг, та дякують за гарні подарунки. Але навіть така увага не може компенсувати сильного батьківського плеча моїм діткам».
Інформація для благодійників: Упорова Юлія – невдовзі 9 років (13.07.2009). м. Володимир-Волинський. Зріст: 134; взуття: 31.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
13 липня свій дев’ятий день народження святкує Упорова Юлія. Вона донька полеглого за Україну Героя Упорова Ігора Романовича – командира бойової машини – командира відділення 51-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. 28 червня 2014 року брав участь у бою біля села Макарове Станично-Луганського району Луганської області. Під час мінометного обстрілу боєць був поранений осколком у живіт. Помер від втрати крові у вертольоті при транспортуванні до шпиталю.
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (04.06.2015; посмертно), почесною відзнакою Володимир-Волинської міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» (29.10.2014; посмертно).
Почесний громадянин міста Володимир-Волинський (24.04.2015; посмертно).
Рішенням Володимир-Волинської міської ради від 9 вересня 2015 року № 46/15 на честь Ігоря Упорова найменовано вулицю в житловому кварталі по вулиці Луцькій.
Наша іменинниця навчається у гімназії ім. О. Цинкаловського, перейшла у 4 клас. У школі все добре, має хороших друзів. Третій клас завершила з похвальним листом. Найбльше Юлі подобаються такі предмети, як математика, українська мова, малювання. Є уроки які їй трішки не подобаються, а це трудове та інформатика. Вона сподівається, що у 4 класі усе зміниться.
Красуня захоплюється танцями та малюванням. Відвідує гурток бальних танців, в подальшому хоче ходити у художню студію.
Юля любить кататися на велосипеді, на роликах. На вулиці, де проживає, має дуже багато друів, з якими їй подобається проводити час, найчастіше вони грають у монополію.
У майбутньому Юлія себе бачить поліцейською або детективом.
Дівчинка завдяки волонтерам побувала в Болгарії, Данії та в Польщі у м. Ополє. Кожна подорож лишила дуже гарні та приємні спогади. За кордоном сподобалось море, парк Леголенд, аквапарк Лаландія, науковий музей Околарієт, зоопарк. В подальшому хотіла б відвідати Німеччину.
Але, де б вона не була, кожного разу з радістю повертається у Володимир-Волинський, адже це її рідне місто і дім у якому їй добре.
З відомих людей красуня мріє зустрітись зі співачкою Надією Дорофеєвою.
Як і всім дітям їй подобається дивитись різні анімаційні фільми, але найчастіше вона дивиться мультик «Монстри на канікулах».
У Юлічкі є менша сестричка Віолетта, яку вона дуже сильно любить, гуляє з нею, разом вони бавляться ляльками барбі. А ще у них є улюбленець песик, по імені Бренд. Це їхній найкращий друг.
Авторитетом для нашої іменинниці є мама, про яку донечка говорить так: «Вона хороша, дуже добра, щира. Нам із сестричкою сильно не вистачає татка. Тому ненька у нас і за маму і за тата. Завжди нами опікується, коли щось у нас не виходить, підкаже, навчить». Юлічка у свою чергу допомагає мамі глядіти сестричку, коли їй потрібно ненадовго відлучитись. Якщо мама щось попросить їй допомогти, дівчинка старається бути слухняною.
Юля має найкращих у світі бабусь Женю, Тамару, Ніну. Вони часто купують щось смачненьке для онучок.
Мама Надія каже: «Матеріальний стан сім’ї задовільний, хоча іноді є певні труднощі. Але завжди підтримують дуже хороші люди, яких сам Бог посилає нам. Серед них волонтери, хресні, тітки, які завжди поруч. У всіх них велике, щире серце. Дякую усім хто допоміг і допомагає мені та моїм дітям. Завдяки волонтерам донечки відвідують цікаві заходи, кожного разу вони у захваті від розваг, та дякують за гарні подарунки. Але навіть така увага не може компенсувати сильного батьківського плеча моїм діткам».
Інформація для благодійників: Упорова Юлія – невдовзі 9 років (13.07.2009). м. Володимир-Волинський. Зріст: 134; взуття: 31.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Коментарі 1
А для чого ці посередники?
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