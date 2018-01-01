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Захоплюється танцями і малюванням: донька Героя очікує сюрпризів на день народження

Захоплюється танцями і малюванням: донька Героя очікує сюрпризів на день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

13 липня свій дев’ятий день народження святкує Упорова Юлія. Вона донька полеглого за Україну Героя Упорова Ігора Романовича – командира бойової машини – командира відділення 51-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. 28 червня 2014 року брав участь у бою біля села Макарове Станично-Луганського району Луганської області. Під час мінометного обстрілу боєць був поранений осколком у живіт. Помер від втрати крові у вертольоті при транспортуванні до шпиталю.

Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (04.06.2015; посмертно), почесною відзнакою Володимир-Волинської міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» (29.10.2014; посмертно).
Почесний громадянин міста Володимир-Волинський (24.04.2015; посмертно).

Рішенням Володимир-Волинської міської ради від 9 вересня 2015 року № 46/15 на честь Ігоря Упорова найменовано вулицю в житловому кварталі по вулиці Луцькій.

Наша іменинниця навчається у гімназії ім. О. Цинкаловського, перейшла у 4 клас. У школі все добре, має хороших друзів. Третій клас завершила з похвальним листом. Найбльше Юлі подобаються такі предмети, як математика, українська мова, малювання. Є уроки які їй трішки не подобаються, а це трудове та інформатика. Вона сподівається, що у 4 класі усе зміниться.

Красуня захоплюється танцями та малюванням. Відвідує гурток бальних танців, в подальшому хоче ходити у художню студію.
Юля любить кататися на велосипеді, на роликах. На вулиці, де проживає, має дуже багато друів, з якими їй подобається проводити час, найчастіше вони грають у монополію.

У майбутньому Юлія себе бачить поліцейською або детективом.
Дівчинка завдяки волонтерам побувала в Болгарії, Данії та в Польщі у м. Ополє. Кожна подорож лишила дуже гарні та приємні спогади. За кордоном сподобалось море, парк Леголенд, аквапарк Лаландія, науковий музей Околарієт, зоопарк. В подальшому хотіла б відвідати Німеччину.
Але, де б вона не була, кожного разу з радістю повертається у Володимир-Волинський, адже це її рідне місто і дім у якому їй добре.

З відомих людей красуня мріє зустрітись зі співачкою Надією Дорофеєвою.

Як і всім дітям їй подобається дивитись різні анімаційні фільми, але найчастіше вона дивиться мультик «Монстри на канікулах».
У Юлічкі є менша сестричка Віолетта, яку вона дуже сильно любить, гуляє з нею, разом вони бавляться ляльками барбі. А ще у них є улюбленець песик, по імені Бренд. Це їхній найкращий друг.
Авторитетом для нашої іменинниці є мама, про яку донечка говорить так: «Вона хороша, дуже добра, щира. Нам із сестричкою сильно не вистачає татка. Тому ненька у нас і за маму і за тата. Завжди нами опікується, коли щось у нас не виходить, підкаже, навчить». Юлічка у свою чергу допомагає мамі глядіти сестричку, коли їй потрібно ненадовго відлучитись. Якщо мама щось попросить їй допомогти, дівчинка старається бути слухняною.

Юля має найкращих у світі бабусь Женю, Тамару, Ніну. Вони часто купують щось смачненьке для онучок.

Мама Надія каже: «Матеріальний стан сім’ї задовільний, хоча іноді є певні труднощі. Але завжди підтримують дуже хороші люди, яких сам Бог посилає нам. Серед них волонтери, хресні, тітки, які завжди поруч. У всіх них велике, щире серце. Дякую усім хто допоміг і допомагає мені та моїм дітям. Завдяки волонтерам донечки відвідують цікаві заходи, кожного разу вони у захваті від розваг, та дякують за гарні подарунки. Але навіть така увага не може компенсувати сильного батьківського плеча моїм діткам».

Інформація для благодійників: Упорова Юлія – невдовзі 9 років (13.07.2009). м. Володимир-Волинський. Зріст: 134; взуття: 31.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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Коментарі 1
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А для чого ці посередники?
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