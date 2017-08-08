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Призи, вареники, гуляння: у селі під Луцьком влаштували фестиваль

Призи, вареники, гуляння: у селі під Луцьком влаштували фестиваль
У День Петра і Павла у центрі села Липляни Ківерцівського району організували фестиваль вареників.

Проводять його вже вдруге. Господині, які прийшли на празник, мусили принести з собою по 20 вареників, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

На святі розігрували призи. Усі вони були пов'язані з варениками.

Дарували селянам качалки та сита. Усього на святі приготували більше десяти видів вареників - з картоплею, сиром, м'ясом, капустою тощо.

Ними, а також кулішем гостей пригощали безкоштовно.


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Теги: фестиваль, вареники
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