Призи, вареники, гуляння: у селі під Луцьком влаштували фестиваль





Проводять його вже вдруге. Господині, які прийшли на празник, мусили принести з собою по 20 вареників, - йдеться у сюжеті



На святі розігрували призи. Усі вони були пов'язані з варениками.



Дарували селянам качалки та сита. Усього на святі приготували більше десяти видів вареників - з картоплею, сиром, м'ясом, капустою тощо.



Ними, а також кулішем гостей пригощали безкоштовно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День Петра і Павла у центрі села Липляни Ківерцівського району організували фестиваль вареників.Проводять його вже вдруге. Господині, які прийшли на празник, мусили принести з собою по 20 вареників, - йдеться у сюжеті 12 каналу На святі розігрували призи. Усі вони були пов'язані з варениками.Дарували селянам качалки та сита. Усього на святі приготували більше десяти видів вареників - з картоплею, сиром, м'ясом, капустою тощо.Ними, а також кулішем гостей пригощали безкоштовно.

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