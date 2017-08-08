Призи, вареники, гуляння: у селі під Луцьком влаштували фестиваль
Сьогодні, 12:03
У День Петра і Павла у центрі села Липляни Ківерцівського району організували фестиваль вареників.
Проводять його вже вдруге. Господині, які прийшли на празник, мусили принести з собою по 20 вареників, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
На святі розігрували призи. Усі вони були пов'язані з варениками.
Дарували селянам качалки та сита. Усього на святі приготували більше десяти видів вареників - з картоплею, сиром, м'ясом, капустою тощо.
Ними, а також кулішем гостей пригощали безкоштовно.
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Проводять його вже вдруге. Господині, які прийшли на празник, мусили принести з собою по 20 вареників, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
На святі розігрували призи. Усі вони були пов'язані з варениками.
Дарували селянам качалки та сита. Усього на святі приготували більше десяти видів вареників - з картоплею, сиром, м'ясом, капустою тощо.
Ними, а також кулішем гостей пригощали безкоштовно.
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