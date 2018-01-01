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Волинський поліцейський, якого спіймали на хабарі, відбувся штрафом

Волинський поліцейський, якого спіймали на хабарі, відбувся штрафом
Поліцейський з Волині, який отримав 10 тисяч гривень хабара, заплатить більше 25 тисяч гривень штрафу.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Нагадаємо, поліцейського викрили на хабарі 16 травня. Він отримав 10 тисяч гривень.

Камінь-Каширський районний суд Волинської області засудив чоловіка за одержання неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 368 КК України) у розмірі 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25 500 грн.) з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 1 рік.

Поліцейського звільнили.

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Теги: хабар, суд, штраф, Волинь, поліція, поліцейський
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